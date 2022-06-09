Mor ve Ötesi grubu İnönü konserini Bursa'da kutladı - Haberler

Ünlü rock grubu Mor ve Ötesi, Bursa Açıkhava Tiyatrosu'nda konser verdi. Hayalini kurdukları stat konserini Mayıs ayında İnönü Stadyumu'nda 35 bin kişiye veren Mor ve Ötesi grubu, konserin kutlamasını Bursa'da gerçekleştirdi.

Harun Tekin'in solisti olduğu rock grubu Mor ve Ötesi dün akşam Bursa Açıkhava Tiyatrosu'nda Bursalı sevenleri ile bir araya geldi. 'Aşk İçinde', 'Araf', Cambaz' 'Küçük Sevgilim', Bir Derdim Var' gibi sevilen şarkılarını Bursalılar için seslendirten grup, Bursalılardan büyük beğeni topladı. Bursa Açıkhava Tiyatrosu'nu tam kapasite dolduran dinleyiciler, şarkılara eşlik ederken telefonları ile hatıra çekmeyi ihmal etmedi.

Şarkı aralarında seyirciler ile sohbet eden grubun solisti Harun Tekin; "Bugün bir kutlamamız var. İlerleyen zamanlarda bunu sizinle paylaşacağız." diyerek dinleyicileri heyecanlandırdı.

Konserin sonlarına doğru Mor ve Ötesi grubunun solisti Harun Tekin, açıklamalarda bulundu. Tekin; "Biz 10 gündür aslında kutlamamız gereken, birbirimize sarılmamız gereken bir şey yaşamış olduğumuzu unutmuş bir şekilde geziyorduk. Biz 28 Mayıs akşamı İnönü stadında 35 bin kişi ile birlikte şarkı söyledik. ve bu çok zor bir şeydi. Size ne kadar zor olduğunu anlatmamıza imkan yok. Neler yaşadığımızı belki birkaç sene sonra rahat rahat anlatabiliriz. O kadar zor ve stresli bir şeydi. ve onun arkasından biz birbirimize sarılamadık bile, indikten sonra kutlayamadık hiçbir şeyi. Biz o konseri burada sizinle kutlayabildik. Bursa'dan önce Trabzon'da Ordu'da Samsun'da da çok güzel günler geçirdik ama orada hala üzerimizde o yük, o stres vardı. Sanki 27 yıl boyunca sadece kendi istediği müziği yapmış bir grup bu yaptığından mutlu olamazmış gibi bir hissi az da olsa hissettiğimiz anlar oldu." dedi.

Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Mor ve Ötesi grubu Bursalı izleyicilerine keyifli bir müzik şöleni sundu. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / Magazin