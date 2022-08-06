Milyoner'e damga vuran an! Yaptığı işi ağzından kaçırınca ne yapacağını bilemedi - Haberler

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Milyoner'e damga vuran an! Yaptığı işi ağzından kaçırınca ne yapacağını bilemedi

Kim Miyoner Olmak İster programına katılan bir yarışmacı, kendini tanıtırken yabancılara oturum ve vatandaşlık alma konusunda hizmet verdiğini ağzından kaçırdı. Yaptığı gafı sonradan fark ederek panikleyen yarışmacı, daha sonra "Bu gitti" diyerek konuyu değiştirdi.

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ATV'de yayınlanan Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster? isimli bilgi yarışmasında ilginç anlar yaşandı. Programa katılan 32 yaşındaki bir yarışmacı, kendini tanıtırken 10 yıldır sigortacılık yaptığını ve yaklaşık 7 yıldır da yabancılara danışmanlık hizmeti verdiğini söyledi.

Milyoner'e damga vuran an! Yaptığı işi ağzından kaçırınca ne yapacağını bilemedi

OTURMA İZNİ HİZMETİ VERDİĞİNİ AĞZINDAN KAÇIRDI

İmirzalıoğlu'nun "Sigorta üzerine mi danışmanlık yapıyorsunuz?" sorusu üzerine yarışmacı, "Hem sigorta üzerine hem de yabancıların Türkiye'de oturma izni alma..." diyerek sözlerine devam etti. Ancak yaptığı gafın "Bu gitti" diyerek farkına varan yarışmacı, daha sonra panikleyerek konuyu değiştirdi.

Milyoner'e damga vuran an! Yaptığı işi ağzından kaçırınca ne yapacağını bilemedi

Haberler.com / Emre İliksiz - Magazin

Kenan İmirzalıoğlu Magazin Haberler

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