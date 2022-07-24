Mezarlık muhabbetiyle gündem olan Diva Bülent Ersoy imaj değiştirdi

Sanat camiasının "Diva"sı olarak bilinen Bülent Ersoy, zaman zaman yaptığı imaj değişikliklerine bir yenisini daha ekledi. Ersoy'un saçlarını turuncuya boyattığı görüldü. Beyaz bir elbise seçen Diva'nın tırnakları da gözden kaçmadı.

MEZARLIK MUHABBBETİ ÇOK KONUŞULDU

Ersoy'un geçtiğimiz günlerde sosyal medyada dolaşıma giren mezarlık muhabbeti bir hayli konuşuldu. Ersoy, cenaze sırasında bir mezarlığa göstererek, "Ben buraya sığmam" ifadelerini kullanmıştı. Karşısındaki kişi ise "Biz sana daha büyük yaptıracağız" yanıtını vermişti.

İşte Diva Bülent Ersoy'un yeni imajı: