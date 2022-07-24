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Mezarlık muhabbetiyle gündem olan Diva Bülent Ersoy imaj değiştirdi

Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Magazin
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Mezarlık muhabbetiyle gündem olan Diva Bülent Ersoy imaj değiştirdi

Mezarlıkta "Ben buraya sığmam" şeklindeki sözleri çok konuşulan ünlü sanatçı Bülent Ersoy, imaj değişikliğine gitti. Ersoy saçlarını turuncuya boyattı.

Sanat camiasının "Diva"sı olarak bilinen Bülent Ersoy, zaman zaman yaptığı imaj değişikliklerine bir yenisini daha ekledi. Ersoy'un saçlarını turuncuya boyattığı görüldü. Beyaz bir elbise seçen Diva'nın tırnakları da gözden kaçmadı.

MEZARLIK MUHABBBETİ ÇOK KONUŞULDU

Ersoy'un geçtiğimiz günlerde sosyal medyada dolaşıma giren mezarlık muhabbeti bir hayli konuşuldu. Ersoy, cenaze sırasında bir mezarlığa göstererek, "Ben buraya sığmam" ifadelerini kullanmıştı. Karşısındaki kişi ise "Biz sana daha büyük yaptıracağız" yanıtını vermişti.

İşte Diva Bülent Ersoy'un yeni imajı:

Mezarlık muhabbetiyle gündem olan Diva Bülent Ersoy imaj değiştirdi

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Magazin

Bülent Ersoy Magazin Haberler

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