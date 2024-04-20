Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu, annesini bulmak için Müge Anlı'ya başvurdu

Açtığı babalık davasında DNA testiyle ünlü oyuncu Metin Akpınar'ın kızı olduğunu kanıtlayan Duygu Nebioğlu, şimdi de annesi Suphiye Orancı'ya ulaşabilmek için harekete geçti. Nebioğlu, Müge Anlı'nın programına katıldı.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ele alınan konuda Suphiye Hanım'ın çocuklarının biyolojik babası ile ilgili birçok iddia geldi.

Almanya'ya yerleşerek burada kendisine yeni bir hayat kuran ve evlenen Suphiye Hanım'ın Metin Akpınar'dan olan kızı Duygu Nebioğlu, Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ablasının babasının da bir ünlü isim olduğunu iddia etmişti.

"BAHSİ GEÇEN KADINI TANIMIYORUM"

Duygu Nebioğlu, "Annem Ümit Besen yüzünden cezaevine girdi" demişti. Müge Anlı, iddiaların ardından Ümit Besen'e ulaştıklarını ifade ederek Besen'in kendilerine verdiği yanıtı paylaştı.

Besen, bahsi geçen kadını tanımadığını, olaylarla uzaktan yakından bir ilişiğinin olmadığını ifade ederken böyle bir olayda adının geçmesinin bile kendisini rahatsız ettiğini dile getirdi.