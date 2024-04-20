Üye Girişi
Haberler

Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu, annesini bulmak için Müge Anlı'ya başvurdu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Metin Akpınar'ın kızı olduğunu DNA testiyle kanıtlayan Duygu Nebioğlu, annesi Suphiye Orancı'yı bulmak için Müge Anlı'nın programına katıldı. Programda Suphiye Hanım'ın çocuklarının biyolojik babasıyla ilgili iddialar da ele alındı.

Açtığı babalık davasında DNA testiyle ünlü oyuncu Metin Akpınar'ın kızı olduğunu kanıtlayan Duygu Nebioğlu, şimdi de annesi Suphiye Orancı'ya ulaşabilmek için harekete geçti. Nebioğlu, Müge Anlı'nın programına katıldı.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ele alınan konuda Suphiye Hanım'ın çocuklarının biyolojik babası ile ilgili birçok iddia geldi.

Almanya'ya yerleşerek burada kendisine yeni bir hayat kuran ve evlenen Suphiye Hanım'ın Metin Akpınar'dan olan kızı Duygu Nebioğlu, Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ablasının babasının da bir ünlü isim olduğunu iddia etmişti.

"BAHSİ GEÇEN KADINI TANIMIYORUM"

Duygu Nebioğlu, "Annem Ümit Besen yüzünden cezaevine girdi" demişti. Müge Anlı, iddiaların ardından Ümit Besen'e ulaştıklarını ifade ederek Besen'in kendilerine verdiği yanıtı paylaştı.

Besen, bahsi geçen kadını tanımadığını, olaylarla uzaktan yakından bir ilişiğinin olmadığını ifade ederken böyle bir olayda adının geçmesinin bile kendisini rahatsız ettiğini dile getirdi.

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

Duygu Nebioğlu Metin Akpınar Müge Anlı Magazin Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

E Devlet çöktü mü Son Dakika? E Devlet'te sorun mu var 20 Nisan Cumartesi 2024 20 Nisan 2024 Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? 20 Nisan İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 20 Nisan 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 20 Nisan Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 20 Nisan Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 20 Nisan İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 20 Nisan 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 20 Nisan Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 20 Nisan Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 20 Nisan Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da elektrik kesintisi! 22 Nisan Pazartesi günü okullar tatil mi, yarım gün mü? 20 Nisan Cumartesi Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! Sadettin Saran kimdir, serveti ne kadar? Sadettin Saran aday mı? Sadettin Saran Fenerbahçe başkanlığına aday oldu mu? Tövbe duası: Tövbe istiğfar duası okunuşu ve yazılışı nedir? Arapça Tövbe duası ve Türkçe meali! Tövbe nasıl edilir? Nasuh Tövbe duası nasıl okunur?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title