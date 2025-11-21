Metin Akpınar'ın ikiz kızı isyan etti! 10 milyonluk dava çıkmaza girdi

Usta sanatçı Metin Akpınar'ın 1987 yılında Suphiye Orancı ile ilişkisinden dünyaya gelen ikiz kızlarından Duygu Nebioğlu'nun açtığı 10 milyon liralık tazminat davasında bir kez daha erteleme kararı çıktı. DNA testi ve mahkeme kararıyla Akpınar'ın öz kızı olduğu kesinleşen Nebioğlu, duruşmanın ertelenmesinin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

EVLİLİK DIŞI İKİZLER GÜNDEME OTURMUŞTU

83 yaşındaki usta oyuncu Metin Akpınar, Göksel Özdoğdu ile 64 yıllık evliliğinin yanı sıra, 1987 yılında Suphiye Orancı ile yaşadığı ilişki sonucunda Duygu ve Sevgi Nebioğlu adında ikiz kızlara sahip olduğu iddiasıyla gündeme gelmişti.

Geçen yıl yapılan DNA testi ve mahkeme kararıyla bu iddia resmiyet kazanmış, Nebioğlu kardeşlerin Akpınar'ın öz çocukları olduğu kesinleşmişti.

10 MİLYON LİRALIK TAZMİNAT DAVASI

Duygu Nebioğlu, biyolojik babası olduğu kesinleşen Metin Akpınar'a karşı 10 milyon liralık tazminat davası açmıştı. Nebioğlu, davanın bugün görülen duruşmasının beklendiği gibi karar aşamasına geçmediğini duyurdu.

"DAVAMIZ BİR KEZ DAHA ERTELENDİ"

Nebioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bugün babam Metin Akpınar'a açtığım tazminat davasının duruşması vardı. Normalde karar duruşması olması gerekirken, karşı tarafın sosyal ekonomik araştırma tutanağı olmadığı için bir kere daha davamız ertelendi. Emniyet tarafından kendisine ulaşıldığında ortada bir eksik kalmayacak ve yıllardır verdiğim bu davada haklılığım ortaya çıkacaktır."