Meryl Streep'in Başrolünde 'Şeytan Marka Giyer 2' Filminin Çekimleri Başladı
OSCAR ödüllü oyuncu Meryl Streep'in başrolünde yer aldığı 'Şeytan Marka Giyer 2' filminin çekimlerine başlanırken, filmde Anne Hathaway ve Emily Blunt da yer alacak. Yönetmen Kenneth Branagh da kadroya katıldı.
OSCAR ödüllü oyuncu Meryl Streep'in başrolünü üstlendiği 'Şeytan Marka Giyer 2' filminin çekimleri başladı.
Anne Hathaway, Meryl Streep ve Emily Blunt'ın başrollerini üstleneceği 'Şeytan Marka Giyer 2' filminin çekimleri başladı. Filme aktör ve yönetmen Kenneth Branagh'ın dahil olduğu belirtildi. Branagh, filmde Miranda Priestly'nin (Meryl Streep) eşini canlandıracak.
Konusu henüz açıklanmayan devam filminin geleneksel dergi yayıncılığının gerilediği bir dönemde kariyerini sürdüren Priestly'yi konu alacağı tahmin ediliyor. Filmin, 1 Mayıs 2026'da vizyona girmesi bekleniyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Magazin