Meryl Streep'in Başrolünde 'Şeytan Marka Giyer 2' Filminin Çekimleri Başladı

Meryl Streep'in Başrolünde 'Şeytan Marka Giyer 2' Filminin Çekimleri Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

OSCAR ödüllü oyuncu Meryl Streep'in başrolünde yer aldığı 'Şeytan Marka Giyer 2' filminin çekimlerine başlanırken, filmde Anne Hathaway ve Emily Blunt da yer alacak. Yönetmen Kenneth Branagh da kadroya katıldı.

OSCAR ödüllü oyuncu Meryl Streep'in başrolünü üstlendiği 'Şeytan Marka Giyer 2' filminin çekimleri başladı.

Anne Hathaway, Meryl Streep ve Emily Blunt'ın başrollerini üstleneceği 'Şeytan Marka Giyer 2' filminin çekimleri başladı. Filme aktör ve yönetmen Kenneth Branagh'ın dahil olduğu belirtildi. Branagh, filmde Miranda Priestly'nin (Meryl Streep) eşini canlandıracak.

Konusu henüz açıklanmayan devam filminin geleneksel dergi yayıncılığının gerilediği bir dönemde kariyerini sürdüren Priestly'yi konu alacağı tahmin ediliyor. Filmin, 1 Mayıs 2026'da vizyona girmesi bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Magazin
Icardi dönmüyor! Galatasaray nedenini öğrenince hemen kabul etti

Icardi dönmüyor! Galatasaray nedenini öğrenince hemen kabul etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'nin en büyük inşaat şirketlerindendi! Resmen iflas etti

Türkiye'nin en büyük inşaat şirketlerindendi! Resmen iflas etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.