Merve Dizdar'dan samimi itiraflar! Herkesin dikkatini tek bir şey çekti
Güncelleme:
Gündelik yaşamına dair samimi itiraflarda bulunan oyuncu Merve Dizdar, "Yemeğimi ve temizliğimi kendim yapıyorum. 100 metrekare evim var. Asansörüm bile yok. Her gün merdivenle dördüncü kata çıkıyorum. Makine gibiyim" diye konuştu. Mütevazı bir yaşam sürdüğünü ifade eden Dizdar'ın konuşurken kullandığı büyük ifadeler dikkat çekti.

  • Merve Dizdar, 2023 Cannes Film Festivali'nde 'Kuru Otlar Üstüne' filmindeki performansıyla 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü kazandı.
  • Merve Dizdar, yemeğini ve temizliğini kendisinin yaptığını, 100 metrekarelik bir evde yaşadığını ve evinde asansör bulunmadığını söyledi.
  • Merve Dizdar, her gün merdivenle dördüncü kata çıktığını belirtti.

2023 Cannes Film Festivali'nde "Kuru Otlar Üstüne" filmindeki performansıyla "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü kazanan oyuncu Merve Dizdar, günlük yaşamına dair samimi açıklamalarda bulundu. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Dizdar, oldukça mütevazı bir yaşam sürdüğünü söyledi.

"YEMEĞİMİ VE TEMİZLİĞİMİ KENDİM YAPIYORUM"

Günlük hayatını oldukça sade bir şekilde sürdürdüğünü anlatan Dizdar, yaşam rutinini şu sözlerle anlattı: "Oyunlara gidiyorum, okuyorum, izliyorum. Spor yapıyorum. Yemeğimi ve temizliğimi kendim yapıyorum." 100 metrekarelik bir evde yaşadığını belirten oyuncu, evinde asansör bulunmadığını da ifade etti.

"MAKİNE GİBİYİM, 4. KATA YÜRÜYEREK ÇIKIYORUM"

Her gün merdivenle dördüncü kata çıktığını söyleyen Dizdar, yoğun temposuna rağmen düzenli bir hayat sürdürdüğünü vurguladı. Oyuncu, "100 metrekare evim var. Asansörüm bile yok. Her gün merdivenle dördüncü kata çıkıyorum. Makine gibiyim" dedi.

İFADELERİ DİKKAT ÇEKTİ

Öte yandan açıklamaları sırasında büyük ifadeler kullanan Dizdar'ın mimikleri de dikkat çekti.

