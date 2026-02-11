Haberler

Mert Demir'in hayranından gelen mesaja verdiği yanıt güldürdü

Mert Demir'in hayranından gelen mesaja verdiği yanıt güldürdü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ünlü şarkıcı Mert Demir, fotoğrafına gelen yoruma verdiği yanıtla hayranlarını şaşırttı. Demir, "Plaza çocuğu ilan edildim, semt çocuğuyum." dedi.

Konya konseri sonrası kulisinde paylaştığı fotoğrafla dikkatleri üzerine çeken Demir, fotoğrafına yapılan "Semt çocuklarına benziyorsun." yorumuna gecikmeden cevap verdi.

"Canım ben zaten oradaki semt çocuğuyum. Ne ara plaza çocuğu ilan edildim, bir fikrim yok." yanıtını veren Mert Demir'e hayranları büyük ilgi gösterdi.

Mert Demir'in hayranından gelen mesaja verdiği yanıt güldürdü

Hakan Kanburoğlu
Haberler.com / Magazin
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'i ağlatan sözler

Erdoğan'dan kıyafeti yüzünden aşağılanan başkanı ağlatan sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan detayları ilk kez duyurdu! Depremzedelere faizsiz ev fırsatı

Erdoğan detayları ilk kez duyurdu! Depremzedelere faizsiz ev fırsatı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hayatını kaybeden genç oyuncu Kanbolat Görkem Arslan'ın son paylaşımı

Hayatını kaybeden genç oyuncunun son paylaşımı
Elindekini gören şaşıp kalıyor! Icardi ve Torreira'nın eğlence gecesinden sızan skandal görüntü

Icardi ve Torreira'nın eğlence gecesinden sızan skandal görüntü
Tepkilerin odağındaki TÜVTÜRK'te bir skandal daha: Vatandaş video çekip isyan etti

TÜVTÜRK'te bir skandal daha: Vatandaş o anları kayda alıp isyan etti
Altın ve gümüş için kritik gün: Tüm gözler açıklanacak o veriye çevrildi

Altın ve gümüş için kritik gün: Tüm gözler saat 16.30'a çevrildi
Hayatını kaybeden genç oyuncu Kanbolat Görkem Arslan'ın son paylaşımı

Hayatını kaybeden genç oyuncunun son paylaşımı
Elden ele dolaşan görüntü! Tartışma alevlenince resmi açıklama geldi

Elden ele dolaşan görüntü! Tartışma alevlenince resmi açıklama geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e 'küfür' tepkisi: 'Siyaset jarjonuyla siyaset yapıyor'

Özel'i o sözler üzerinden vurdu: Meyhane jargonuyla siyaset yapılmaz