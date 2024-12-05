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Melis Sezen çömelerek pozunu paylaştı

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Son dönemde gündemden düşmeyen ünlü oyuncu Melis Sezen, son paylaşımı ile yine adından söz ettirdi. Çömelerek verdiği pozunu takipçileriyle paylaşan Sezen'e çok sayıda yorum yapıldı.

Reyting rekortmeni Sadakatsiz dizisinde hayat verdiği 'Derin' rolüyle kariyerinde büyük bir sıçrama yaşayan Melis Sezen şimdi de Deha dizisinde oyunculuğa devam ediyor. Oyunculuğunun yanı sıra kıvrak dansları, özel hayatı ve güzelliğiyle adından sıkça söz ettiren Sezen şimdi de çömelerek verdiği pozla sosyal medyada çok konuşuldu.

Melis Sezen çömelerek pozunu paylaştı

AŞIK VEYSEL'İN ŞARKISIYLA PAYLAŞTI

Gönderisini Aşık Veysel'in unutulmaz şarkısı Uzun İnce Bir Yoldayım ile paylaşan ünlü isme kısa sürede beğeni ve yorum yağdı.

Melis Sezen çömelerek pozunu paylaştı
Kaynak: Haberler.com / Magazin
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıAli Arslan:

ne gerek var böyle haberlere anlamiş değilim gerçekten çok saçma bence

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Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıAltay Bozkurt:

ÇÖMELMEYE ÇOK ALISIK OLDUGU BELLI :)

Yorum Beğen5
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Haber YorumlarıNecati Nejdet:

Aşık Veysel'in şarkısı olmaz bunu bir öğrenin onun adı TÜRKÜ'dür bukadar saygısızlık olmaz

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Haber YorumlarıGjerj Kastoroiti:

alışkın ablamiz

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Haber YorumlarıJokerAllame:

tecrübeli pozisyon:)

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