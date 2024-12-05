Melis Sezen çömelerek pozunu paylaştı

Reyting rekortmeni Sadakatsiz dizisinde hayat verdiği 'Derin' rolüyle kariyerinde büyük bir sıçrama yaşayan Melis Sezen şimdi de Deha dizisinde oyunculuğa devam ediyor. Oyunculuğunun yanı sıra kıvrak dansları, özel hayatı ve güzelliğiyle adından sıkça söz ettiren Sezen şimdi de çömelerek verdiği pozla sosyal medyada çok konuşuldu.

AŞIK VEYSEL'İN ŞARKISIYLA PAYLAŞTI

Gönderisini Aşık Veysel'in unutulmaz şarkısı Uzun İnce Bir Yoldayım ile paylaşan ünlü isme kısa sürede beğeni ve yorum yağdı.