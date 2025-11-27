Haberler

Melis Sezen, cansız mankenle dans etti

Melis Sezen, cansız mankenle dans etti Haber Videosunu İzle
Melis Sezen, cansız mankenle dans etti
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ünlü oyuncu Melis Sezen, cansız mankenle dans ettiği anların görüntüsünü sosyal medyadan paylaştı. Sezen'in cansız mankene söylediği, "Erkeğim… Kaldır başını, eğme yavrum" sözleri dikkat çekti.

  • Melis Sezen, sosyal medya hesabından cansız bir mankenle dans ettiği görüntüleri paylaştı.
  • Melis Sezen, dans sırasında mankene "Erkeğim… Kaldır başını, eğme yavrum" dedi.

Ünlü oyuncu Melis Sezen, sosyal medya hesabından yaptığı sıra dışı bir paylaşımla gündeme oturdu. Sezen, bir cansız mankenle dans ederken çekilen görüntülerini takipçileriyle paylaştı. Oyuncunun bu eğlenceli anları, kısa sürede sosyal medyada yayılarak büyük ilgi gördü.

"KALDIR BAŞINI, EĞME YAVRUM"

Görüntülerde dikkat çeken bir diğer detay ise Melis Sezen'in cansız mankene söyledikleri oldu. Dans sırasında mankene sarılarak konuştuğu duyulan Sezen'in, "Erkeğim… Kaldır başını, eğme yavrum" söylediği görüldü.

Kaynak: Haberler.com / Magazin
AK Partili Tayyar'dan dikkat çeken iddia: Öcalan, DEM'e 'Beni anlamıyorlar' diyerek kızmış

İmralı'daki görüşmeden yeni iddia! Öcalan, DEM'e bir konuda kızgınmış
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
UEFA Avrupa Ligi'nin lideri Midtjylland ilk kez kaybetti

UEFA Avrupa Ligi'nin liderini milli yıldızımız devirdi
Trabzonspor'dan sponsor olmak isteyen Coca Cola'ya tokat gibi yanıt

Dünyaca ünlü firmanın sponsorluk teklifine tokat gibi yanıt
5 erkek kardeş, farklı şehirlerde aynı işi yapıyor

5 erkek kardeş, farklı şehirlerde aynı işi yapıyor
Ölüme davetiye çıkaran çiğköfteci

Tüyler ürperten görüntüler! Ölüme davetiye çıkaran çiğköfteci
UEFA Avrupa Ligi'nin lideri Midtjylland ilk kez kaybetti

UEFA Avrupa Ligi'nin liderini milli yıldızımız devirdi
Fenerbahçe'den maç sonunda Galatasaray derbisine özel pankart

Galatasaray maçına özel pankart! Bakın ne yazıyor
Akaryakıta çifte indirim yolda! Tarih belli oldu

Akaryakıtta çifte indirim yolda! Tarih belli oldu
Tahliyesi beklenen Selahattin Demirtaş'a hapis istemi

Tahliyesi beklenen Selahattin Demirtaş'a büyük şok
AK Partili Güler: 11. Yargı Paketi kapsamında GSS borçları silinecek

Meclis'e sunuldu! Milyonlarca kişinin borcu siliniyor
Eşini halı sahaya gönderen kadın aldığı haberle hayatının şokunu yaşadı

Eşini halı sahaya gönderen kadın aldığı haberle hayatının şokunu yaşadı
Aksaray'da kahvehane kavgası mahalleyi ayağa kaldırdı

Mahalleyi ayağa kaldırdılar: Nedenine inanamayacaksınız!
Nuri Bilge Ceylan'a İranlı bağımsız sinemacılardan tepki

Ünlü yönetmene meslektaşlarından tepki, rejime destek iddiası
Hong Kong'daki apartman yangınında can kaybı korkunç boyutlarda

Yangında binlerce daire küle döndü! Can kaybı korkunç boyutlarda
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.