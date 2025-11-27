Melis Sezen, cansız mankenle dans etti

Ünlü oyuncu Melis Sezen, sosyal medya hesabından yaptığı sıra dışı bir paylaşımla gündeme oturdu. Sezen, bir cansız mankenle dans ederken çekilen görüntülerini takipçileriyle paylaştı. Oyuncunun bu eğlenceli anları, kısa sürede sosyal medyada yayılarak büyük ilgi gördü.

"KALDIR BAŞINI, EĞME YAVRUM"

Görüntülerde dikkat çeken bir diğer detay ise Melis Sezen'in cansız mankene söyledikleri oldu. Dans sırasında mankene sarılarak konuştuğu duyulan Sezen'in, "Erkeğim… Kaldır başını, eğme yavrum" söylediği görüldü.