Melis Nur Dalar ve Buğra Mert Alkayalar, Tekirdağ'da Dünyayı Evine Girdi

Melis Nur Dalar ve Buğra Mert Alkayalar, Tekirdağ'da Dünyayı Evine Girdi
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Demirören Haber Ajansı İnternet Editörü Melis Nur Dalar, İstanbul Kültür Üniversitesi Araştırma Görevlisi Buğra Mert Alkayalar ile Tekirdağ'da düzenlenen düğün töreniyle hayatını birleştirdi. Düğüne aileleri ve dostları katıldı.

Demirören Haber Ajansı İnternet Editörü Melis Nur Dalar, hayatını Buğra Mert Alkayalar ile birleştirdi. Tekirdağ'daki düğüne çiftin aileleri ve sevenleri de katıldı.

DHA Editörü Melis Nur Dalar, Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yapılan düğün töreni ile İstanbul Kültür Üniversitesi Araştırma Görevlisi Buğra Mert Alkayalar ile dünyaevine girdi. Çiftin mutluluğuna aileleri, akrabaları, dostları ve meslektaşları ortak oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Magazin
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