Melis İşiten'den ağızları açık bırakan itiraf

Melis İşiten'den ağızları açık bırakan itiraf
Güncelleme:
Sunucu Melis İşiten, Oğuzhan Uğur'u konuk ettiği programında, ağızları açık bırakan bir itirafta bulundu. İşiten, "Aynı anda 10 kişiyle flört ediyorum. Araba galerisindeymişim gibi düşünün. Bekar insanlar istediği kadar flört edebilir." dedi.

"ARABA GALERİSİNDEYMİŞİM GİBİ DÜŞÜNÜN"

Bu durumu bir araba galerisine benzeten ünlü sunucu, adayları tanıma sürecinde olduğunu ifade etti. İşiten, bekar insanların istedikleri kadar kişiyle görüşme hakkı olduğunu savunarak, "Araba galerisindeymişim gibi düşünün, bakıyorum ve inceliyorum" dedi.

Sosyal medyada büyük yankı uyandıran bu sözler, flört dünyasındaki dürüstlük ve sadakat tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

