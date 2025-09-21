Haberler

Melek Mosso'dan Kadına Şiddet İçin Çağrı: 'Dışlayın, Aşağılayın'

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak'ta konser veren Melek Mosso, hayranlarına kadına şiddet uygulayan kişilerle ilişkiyi kesmelerini ve bu konuda birlik olmalarını tavsiye etti.

ZONGULDAK'ta konser veren Melek Mosso, hayranlarından kadına şiddet uygulayanları dışlamasını isteyerek, "Kadına Şiddet uygulayan arkadaşlarınızı dışlayın, aşağılayın. Onları aranızda tutmayınö dedi.

Ereğli ilçesinde dün bir eğlence mekanında Melek Mosso konser verdi. Konserde şarkılarını seslendiren Melek Mosso'ya hayranları büyük ilgi gösterdi. Konserde hayranlarına seslenen Mosso, erkeklerden, kadına şiddet uygulayanları dışlamasını isteyerek, "Bu akşam beyefendilere seslenmek istiyorum bu konuyla ilgili. Kadınlarla ilgili konuşmayacağım. Biz kadınlar doğduğumuz günden beri aynı savaşı veriyoruz. Hangimiz aynı şeyi yaşamadık ki? Biliyorsunuz, taciz, ne bileyim ittirme, o, bu, mobbing biz kadınlar olarak hep bunlara zaten maruz kalıyoruz. Ama bizi burada koruyacak tek bir cinsimiz var, beyler. Erkekler, lütfen 'broculuktan' vazgeçelim. Kardeşçilikten, abicilikten, akrabacılıktan vazgeçelim. Kadına şiddet uygulayan arkadaşlarınızı dışlayın, aşağılayın. Onları aranızda tutmayın. Çünkü onlar, yarın kızınıza, çocuğunuza, annenize, teyzenize ya da herhangi bir kadına karşı bu başkaldırışı yaptığında belki sizin de başınıza gelebilir. O yüzden beyler, bizim yapacak hiçbir şeyimiz yok. Sizler bizim yanımızda olursanız, biz taş gibi yürüyoruz zaten. Siz de yanımızda yürüyün yeter. Böyle birilerine göz yuman varsa aramızda da hakkımı helal etmiyorum bu aradaö dedi.

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ, (Zonguldak),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Magazin
Türkiye'deki dev AVM'nin ruhsatı iptal edildi

Dev AVM'nin ruhsatı iptal edildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kılıçdaroğlu CHP kurultayına neden katılmadı? İşte kulislerde konuşulan iddia

Kılıçdaroğlu neden salonda yoktu? İşte kulislerde konuşulan iddia
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.