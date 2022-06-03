Mehmet Erdem Çorumlu hayranları ile buluştu - Haberler

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Mehmet Erdem Çorumlu hayranları ile buluştu

İhlas Haber Ajansı - Magazin
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Mehmet Erdem Çorumlu hayranları ile buluştu

Çorum Belediyesi'nin 'Yaz Konserleri' çerçevesinde sahne alan ünlü şarkıcı Mehmet Erdem, Çorum'da coşkulu bir konsere imza attı.

Çorum Belediyesi'nin 'Yaz Konserleri' çerçevesinde sahne alan ünlü şarkıcı Mehmet Erdem, Çorum'da coşkulu bir konsere imza attı. Kadeş Barış Meydanı'nı dolduran binlerce kişi unutulmaz bir gece yaşadı.

Çorum Belediyesi, kültür-sanat etkinliklerine Haziran ayında da ara vermeden devam ediyor. Yaz Konserleri etkinliği çerçevesinde ünlü sanatçı Mehmet Erdem Çorumlularla buluştu. Konserinde, 'Hakim Bey', 'Acıyı Sevmek Olur Mu?', 'Aşkımız Bitecek', 'Bir Elmanın Yarısı' gibi en sevilen şarkılarını seslendiren Ünlü sanatçı Mehmet Erdem, meydanı dolduran dinleyicilerini coşturdu. Konsere özellikle gençlerin ilgisi yoğun olurken erken saatlerden itibaren meydanı dolduran gençler, ünlü sanatçının şarkılarına konser boyunca eşlik etti.

Konser sonunda Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ünlü sanatçı Mehmet Erdem'e çiçek takdim etti. Meydanı dolduran gençleri selamlayan Başkan Aşgın, Çorum Belediyesi'nin konser ve kültürel etkinliklerinin devam edeceğinin müjdesini vererek "Durmak yok yola devam" dedi. - ÇORUM

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