Mehmet Dinçerler İddiası Sonrası Sert Sözler!

Şarkıcı Hülya Avşar (59), yeni yaşını eski eşi Kaya Çilingiroğlu, kızı Zehra, kız kardeşi Helin Avşar ve annesi Emral Avşar ile Tarabya'da bir restoranda kutladı. Avşar, kızı Zehra'nın adının Mehmet Dinçerler ile anılması sonrası sert konuştu. İşte detaylar...

Muhabirlerle sohbet eden Hülya Avşar, "Hayatı 30'undan sonra anladım. Yaşlanmak kötü bir şey değil. Bana 'gençliğine geri dönmek ister misin?' diye sorsalar cevabım 'hayır' olur" dedi.

Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu, geçtiğimiz günlerde Hadise'nin eski eşi Mehmet Dinçerler ile görüntülenmişti.

"BÖYLE BİR AHLAKSIZ OLABİLİR Mİ?"

Bu konu hakkında konuşan Avşar, "Böyle bir ahlaksızlık olabilir mi? Benim kızıma böyle bir şeyi yakıştırıyor musunuz? Mahkeme süreci devam ediyor. Bu haberi yapan kişiye tazminat davası açtım" diyerek kızgınlığını sürdüğünü belirtti.

Basına yansıyan haberlerden sonra Zehra Çilingiroğlu, aşk söylentilerinin doğru olmadını söyledi. Çilingiroğlu, gerçek dışı haberleri yargıya taşıyacağını ifade etti.

ZEHRA ÇİLİNGİROĞLU KİMDİR?

Zehra Çilingiroğlu, 15 Ocak 1998'de İstanbul'da oyuncu ve şarkıcı Hülya Avşar ve iş insanı ve spor yorumcusu Kaya Çilingiroğlu'nun kızı olarak dünyaya geldi. Zehra ismi ise Kaya Çilingiroğlu'nun babası Prof. Dr. Hüseyin Kaya Çilingiroğlu'nun annesinin isminden dolayı verilmiş.

Zehra'nın babası aslen Trabzon Sürmeneli ve annesi Hülya Avşar ise Ardahanlıdır.

Zehra Çillingiroğlu'nun Kaya Çilingiroğlu ikinci evliliğinden olan Feraye Tanyolaç'tan olan Hüseyin Kaya isimli üvey erkek kardeşi vardır.

1998 doğumlu olan Zehra Çillingiroğlu şu an bekar olup, Londra Westminster Üniversitesi İç Mimarlık bölümünden mezun olmuştur. Zehra Çilingiroğlu'nun hiç estetiği yoktur.

MEHMET DİNÇERLER KİMDİR?

1988 yılında dünyaya gelen Mehmet Dinçerler, ünlü kahve markasının Türkiye CEO'sudur.

Türkiye'de Hacı Sayid'in ikinci kuşak ismi olan Mehmet Dinçerler, Hacı Sayid Yönetim Kurulu Başkanı Burhan Dinçerler'in oğludur.

Baklavada tanınmış bir marka olan Hacı Sayid'in kurucusu Burhan Dinçerler, Gloria Jean's Coffees'in isim haklarını 2012 yılında satın aldı ve markayı oğlu Mehmet Dinçerler'e teslim etti.

Türkiye'de yıllar önce yok olmaya yüz tutan kahve zincirini alıp yeniden canlandıran Mehmet Dinçerler, kısa süre içinde 65 şubeyle markayı yeniden piyasada tutmuştur.

MEHMET DİNÇERLER ÖZEL HAYATI

Mehmet Dinçerler, 2022'de şarkıcı Hadise ile evlendi. İkili, 30 Eylül 2022'de boşandı.