Ünlü oyuncu Mehmet Aslantuğ, eski eşi Arzum Onan'dan boşandıktan sonra sakallarını keserek yeni bir imaja büründü. Örnek çift olarak gösterilen ikili, ani bir kararla boşanmıştı.

MustafaBarisDurak Medya'da yer alan habere göre ünlü oyuncu Mehmet Aslantuğ sakallarına veda etti. Eski eşi Arzum Onan'dan boşandıktan sonra sakal bırakan oyuncu yeni imaja büründü. Herkesin örnek çift olarak gösterdiği Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan ani bir kararla boşanmıştılar.

Adı; dijital platform Gain'in kurucusu olup, Haziran ayında RAms Grubuna satan Gözde Akpınar ile aşk dedikodularına karışan ünlü oyuncu ise iddiaları red ederek hayatında kimsenin olmadığını açıklamıştı.