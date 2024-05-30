'Mehmed Fetihler Sultanı' dizisinde 'Mara Hatun' karakterini canlandıran Tuba Ünsal'dan sağlık açıklaması
Tuba Ünsal, Instagram hesabından sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Ünsal, FMF atağı geçirdiğini ve hastaneye kaldırıldığını belirtti.
'Mehmed Fetihler Sultanı' dizisinde 'Mara Hatun' karakterini canlandıran Tuba Ünsal, Instagram hesabından sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.
"HAYATIMIN EN ZOR GECESİYDİ"
Gece hastaneye kaldırıldığını anlatan Ünsal, şunları yazdı:
"Dün gece geçirdiğim FMF (Ailevi Akdeniz ateşi hastalığı) atağı neticesinde kaldırıldığım hastanedeki çalışanlara çok teşekkür ederim. Sanırım hayatımın en zor gecesiydi."
"Elimi tutan, acımı dindirmek için koşturan herkese kalbimden bir parça bıraktım."