Megan Fox, nişanlısıyla birlikte saldırıya uğradı

Amerikalı oyuncu Megan Fox, nişanlısı Machine Gun Kelly ile lunaparkta saldırıya uğradı. Olayda Machine'nin koruması müdahale etti, Megan ise bariyerlere çarptı. Olaydan sonra çifti hayranları teselli etti.

Amerikalı oyuncu Megan Fox, nişanlısı Machine Gun Kelly ile Perşembe günü Orange County lunaparkına gitti.Çift eğelendiği sırada bir grup, Fox'un nişanlısına saldırdı.

Machine'nin korumasını saldırganlara müdahale ettiği sırada Megan'a çarpıp sert bir şekilde bariyerlere çarpmasına sebep oldu.

Olay ilgili daha sonra paylaşılan videoda, Kavgadan önce Machine'nin bir kişiye ilk yumruğu attığı görülüyor.

Olay sonrası hayranları Megan ve nişanlısını teselli ettikleri görülürken Megan'ın olaydan dolayı yaşadığı şok nedeniyle sakin davrandığı görülüyor.

2022 yılında nişanlanan çift, birkaç ay önce ilişkilerini bitirdiklerini açıklayan çift, daha sonra tekrar barıştı ve düğün planları yaptıklarını açıkladı.