Mauro Icardi İstanbul'da yeni evine taşındı: İşte ödediği kira
Galatasaray'ın kaptanı Mauro Icardi, sahadaki golleriyle taraftarın sevgilisi olurken özel hayatıyla da gündemden düşmüyor. Uzun süredir Boğaz'da yaşama hayalini kuran Arjantinli yıldız, bu hayalini gerçekleştirerek sevgilisi China Suarez ile birlikte Arnavutköy sırtlarındaki lüks villaya taşındı. Aylık 25 bin dolar kira ödediği evinde İstanbul tutkusunu bir kez daha gözler önüne serdi.
Galatasaray'ın golcü kaptanı Mauro Icardi, yalnızca sahadaki başarılarıyla değil, özel hayatıyla da adından söz ettirmeye devam ediyor. Sarı-kırmızılı formayla attığı gollerle taraftarın sevgilisi haline gelen Arjantinli yıldız, bu kez İstanbul'a olan tutkusu ile gündeme geldi.
Hürriyet'in haberine göre, uzun süredir Boğaz'da yaşama hayalini kuran Icardi, sonunda bu hayalini gerçeğe dönüştürdü. Daha önce Kemerburgaz'da oturan yıldız futbolcu, sevgilisi China Suarez ile birlikte Arnavutköy sırtlarında Boğaz manzaralı lüks bir villaya taşındı.
Aylık 25 bin dolar kira ödediği öğrenilen Icardi, yeni eviyle birlikte İstanbul sevgisini bir kez daha ortaya koydu. Futbol kariyerinde sergilediği performansla Galatasaray'a büyük katkı sunan kaptan, saha dışında da örnek bir yaşam tarzı benimsiyor.
Icardi'nin İstanbul'da uzun vadeli planlar yapması, hem kulübe hem de şehre duyduğu bağlılığın en güçlü göstergesi olarak yorumlandı.