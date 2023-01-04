Masterchef 2022... İLK 3'E KALAN BİRİNCİ YARIŞMACI KİM OLDU?

Masterchef 2022 finaline artık sayılı günler kaldı. Son 4'e kalan Görkem, Kıvanç, Ayaz ve Metin bir üst tura çıkmak için mücadele etti. İlk 3'e kadar kalan ilk yarışmacı belli oldu.

MasterChef'te Metin, Ayaz, Kıvanç ve Görkem, Burak Kaya'ın elenmesinin ardından yarı final mücadelesi kıran kırana başladı.

Somer Şef, ilk üçe kalmak için izlenecek yolu açıkladı ve ilk etapta ikonik yemeklerin yapılacağını, ikincide yaratıcı tabak çıkarılacağını ve son olarak da şef tabağı yapılacağını belirtti.

Yarışmacılar ilk defa şef bıçakları ile mutfağa girdi.

İkonik tabak, gastronomi dünyasında modaların öncüsü şeflerin tabakları olarak açıklandı.

Günün ikonik tabakları Beef Bourguignon ile Puree de Pomme oldu.

Oylama sonucunda ilk tabaktan Kıvanç 19, Metin 21, Ayaz 21 ve Görkem 15 puan aldı.

Yarışmacılar ikinci tabak olarak salçadan yaratıcı tabaklar çıkarmaya çalıştı.

İkinci yarış sonunda Metin 46, Kıvanç 45, Ayaz 40 ve Görkem toplam 33 puana ulaştı.

Akşamın son yemeğini ise Mehmet Şef yaptı. Yarışmacılar, Mehmet Şefin 'Yakamoz' adlı yemeğini en iyi yapmak için mücadele etti.

Gecenin sonunda toplam oylamada en az puanı alan Görkem oldu.

Görkem, "Bugün olmadı, bazı hatalarım vardı" dedi. Ayaz 59, Metin ise 64 puanda kaldı.

Şeflerden toplamda 69 puan alan Kıvanç ilk 3'e adını yazdırdı.

Kıvanç yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: Geçen hafta 4 gün boyunca savaştım, bugün odaklanarak geldim.

Mutluyum şef arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Masterchef'in ilk 3'üne kaldım, hedefim şampiyonluk ve finale çıkmak.