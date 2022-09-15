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Marmara Park Sahnede Yıldızlar Yağmuru

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Marmara Park Sahnede Yıldızlar Yağmuru

ECE Türkiye tarafından yönetilen Marmara Park AVM, bu yıl 10'uncu yaşını kutluyor. 10 yıl etkinlikleri kapsamında 17-18 Eylül tarihlerinde; Hayko Cepkin, Fatma Turgut, Hey Douglas, Niyazi Koyuncu, Evdeki Saat ve Mavi Gri konserleriyle misafirlerine unutulmaz anlar yaşatmaya hazırlanıyor.

Türkiye'nin uzay temalı ilk alışveriş merkezi olan Marmara Park AVM, 10 yaşına giriyor. Her gün 7'den 70'e binlerce ziyaretçiyi ağırlayan Marmara Park AVM, 10'uncu yaşını misafirleriyle birlikte kutlamaya hazırlanıyor.

17-18 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek 10'uncu Yıl Konserleriyle yeni yaşını kutlamaya hazırlanan Marmara Park AVM, bu büyük eğlenceye tüm ziyaretçilerini davet ediyor. 17 Eylül'de Evdeki Saat, Hey Douglas ve Hayko Cepkin; 18 Eylül'de ise Mavi Gri, Niyazi Koyuncu ve Fatma Turgut sevilen şarkılarını seslendirerek konsere gelen seyircilere unutulmaz bir akşam yaşatmaya hazırlanıyor. Ziyaretçiler, Marmara Park AVM Sahne'de gerçekleşecek konserlere bir gün içerisinde yapacakları 250 TL'lik alışveriş karşılığında alacakları hediye biletlerle katılabilecek.

Kaynak: Snob Magazin / Magazin

Hayko Cepkin Türkiye Marmara Eylül Magazin Haberler

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