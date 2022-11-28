Margot Robbie 'The Wolf of Wall Street'teki erotik sahneyi anlattı
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'The Wolf of Wall Street' adlı unutulmaz filmin açılış sahnesinde sadece çorap ve topuklu ayakkabıyla sinemaseverlerin karşısına çıkarak sansasyon yaratan Margot Robbie yıllar sonra ilginç itiraflarda bulundu.
'The Wolf of Wall Street' adlı unutulmaz filmin açılış sahnesinde sadece çorap ve topuklu ayakkabıyla sinemaseverlerin karşısına çıkarak sansasyon yaratan Margot Robbie yıllar sonra ilginç itiraflarda bulundu.
Kaynak: DailyMotion.com / Magazin