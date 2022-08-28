Manisa magazin haberi... Yunusemre'de yüzüncü yıl coşkusu Magazin Haberleri Manisa magazin haberi | Yunusemre Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yılını dolu dolu kutlayacak. Yunusemre Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yılını dolu dolu kutlayacak. Yapılacak olan etkinliklerde pop müziğin önemli isimlerinden Mustafa Ceceli 30 Ağustos'ta ve Derya Uluğ ise 31 Ağustos'ta verecekleri konserlerle Manisalılara zafer coşkusu yaşatacak. Yunusemre'de yaşayan vatandaşlar, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yılını coşkuyla kutlayacak. Pop müziğin sevilen isimlerinden Mustafa Ceceli 30 Ağustos Salı akşamı 20.30'da Lale Meydanının arkasındaki etkinlik alanında hayranlarıyla buluşacak. Pop müziğin bir başka güçlü sesi Derya Uluğ ise 31 Ağustos Çarşamba akşamı 20.30'da aynı yerde sahneye çıkarak birbirinden güzel şarkılarını seslendirecek. Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Manisalıları konserleri izlemek üzere etkinlik alanına davet etti. - MANİSA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Magazin Mustafa Ceceli Derya Uluğ Magazin Haberler

Haberler ›› Magazin ›› Manisa magazin haberi... Yunusemre'de yüzüncü yıl coşkusu - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.