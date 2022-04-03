Makyajsız Görüntü Vermek İstemedi

Flaşların patlamasıyla bir anda yüzünü gizleyen Hatice Şendil, basın mensuplarına makyajsız görüntü vermek istemedi.

Bir hayli durgun olan çifte muhabirler "Efendim durgun gördük siz, umarım bir şey yoktur?" demesi üzerine Sağyaşar "Biraz yorgunuz, akşam oldu. Daha sonra konuşalım lütfen." dedi.

Çift ardından trafiğin açılması ile evlerinin yolunu tuttu.

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