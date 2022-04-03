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Makyajsız Görüntü Vermek İstemedi

Snob Magazin - Magazin
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Makyajsız Görüntü Vermek İstemedi

Hatice Şendil ve eşi Burak Sağyaşar, geçtiğimiz akşam Etiler'de trafik halinde görüntülendi. Makyajsız olan Hatice Şendil, yüzünü gizlemeye çalışsa da görüntülenmekten kurtulamadı.

Flaşların patlamasıyla bir anda yüzünü gizleyen Hatice Şendil, basın mensuplarına makyajsız görüntü vermek istemedi.

Bir hayli durgun olan çifte muhabirler "Efendim durgun gördük siz, umarım bir şey yoktur?" demesi üzerine Sağyaşar "Biraz yorgunuz, akşam oldu. Daha sonra konuşalım lütfen." dedi.

Çift ardından trafiğin açılması ile evlerinin yolunu tuttu.

Makyajsız Görüntü Vermek İstemedi

Snob Magazin / Magazin

Hatice Şendil, Magazin, Haberler

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