Mahmur Tuncer Halaya "deli" ile Devam Diyor

Mahmut Tuncer bir yıllık suskunluğunu "Deli" ile bozuyor. Son olarak "Mame Ağa" parçasıyla kulakları şenlendiren Tuncer, eğlenceli şarkısı "Deli" ile 29 Temmuz'da Sony Music Türkiye etiketiyle halaya kaldığı yerden devam ediyor.

"Bakkal Amca", "I'm Sorry", "Ay Gördüm Allah", "Lo Lo", "Altın Dişli Hayriye", "Jandarma" gibi kültleşmiş şarkılarıyla hafızalara kazınan Mahmut Tuncer bu kez "Deli" diyor. Sözü ve müziği kendisine ait olan Deli'nin aranjör koltuğunda ise Tarık İster bulunuyor. Halk müziğinde işlenmemiş bir konuya yönelen Mahmut Tuncer karamizah türündeki "bana deli diyenler vallahi benden deli" sözleriyle kişilerin gündelik hayattaki benzetmelerinin kendilerinden yola çıktığını ima ediyor.

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Deli'nin sözleri kadar eğlenceli klibi Erkan Nas tarafından çekildi. Tüm güne yayılan çekimlerde Tuncer, Kilyos, Zekeriyaköy ve Uskumruköy'deki sevenleriyle de bir araya geldi.

?"Deli"; 29 Temmuz'da tüm dijital platformlarda yayında.