Üye Girişi
Haberler
Erdoğan'dan Rıza Polat'ın tutuklandığı soruşturmaya ilk yorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye gündem yaratacak sözler
Hamas: Ateşkeste tüm engeller ortadan kalktı

Ateşkes tamam mı devam mı? Hamas'tan kritik açıklama
Soylu: Apo'nun yanına bir avukat bir de telefon koyun, örgütü dağıtır

Soylu'nun terör örgütünü dağıtmak için bir önerisi var
Şam'da ikinci el eşya satış yasağı kalktı! Ucuzluk vatandaşları şaşkına çevirdi

Suriye'de bir yasak daha kalktı! Vatandaşlar ucuzluğa inanamadı

Magazin dünyasını karıştıran Ayşe Barım olayına şarkıcı Edis de karıştı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yapımcı ve oyuncu Jandae Perçem, başrolünü şarkıcı Edis'le paylaştığı "Alya filmi hakkında çarpıcı iddialar ortaya attı. Perçem, Edis'in filmde kendini beğenmediğini bunun üzerine Ayşe Barım'ın dağıtımcıyı aradığını ve dağıtımcının Barım'dan korktuğu için filmi vizyondan çekmeyi düşündüğünü öne sürdü. Jandae Perçem, "O kadar korkuyorlar yani Ayşe Barım'dan" dedi.

Dizi ve film sektöründe tekelleşme iddialarının merkezinde yer alan ID Danışmanlık Limited Şirketinin kurucusu ve menajeri Ayşe Barım magazin gündeminden düşmüyor. Çok sayıda ünlü isimden birbiri ardına gelen itiraflara bir yenisi yapımcı ve oyuncu Jandae Perçem'den geldi.

"EDİS 'FİLM ÇIKARSA BİTERİM' DEMİŞ"

Amerika'da yaşayan Perçem, başrolünü şarkıcı Edis ile paylaştığı "Alya" filmiyle ilgili yaşadığı süreci anlattı. Perçem, "Edis'ten doküman gelmediği için PR'a başlayamadık. Bir gün avukatımla konuşurken o sırada telefon çaldı ve Ayşe Barım aradı. Ayşe Barım bana, 'Edis kendini beğenmemiş. Film çıkarsa biterim. 100 bin dolar vereyim filmi bana versinler' demiş. Film 1 milyon dolara mal oldu. Küfür ediyor onca insanın emeğine" diye konuştu.

"O KADAR KORKUYORLAR YANİ AYŞE BARIM'DAN"

Sözlerine devam eden Perçem, "Sen konsere çıkamazken, paran kalmamışken sana iş verdim ve başrol oldun ki o dönem bana kendin anlattın bu durumu. İki sene sonra projeyi sabote ediyorsun. Ayşe Barım bizi aramadan önce dağıtımcıyı aramış. Ayşe Barım'dan korktuğu için sinema dağıtımcısı filmi vizyondan çekme kafasına giriyor. O kadar korkuyorlar yani Ayşe Barım'dan" ifadelerini kullandı.

"'AYŞE BARIM VARSA FİLMİNİ KİMSE DUYMAZ' DEDİ"

Avukatının çabasıyla projenin sinemalara girdiğini belirten Perçem, "Galaya son bir gün kala Edis'ten belgeyi alamadığımız için gala iptal oldu. Direkt hak yiyorlar. Ayşe Barım tabi arka planda çalışmaya devam ediyor. Ekibimden biriyle Atatürk'ün PR'ını yapan şirketlerden birine gittik. Biz dedik PR yapacağız da böyle bir şey var. O dedi Ayşe Barım arada varsa hiç daha fazla şey yapma kaldırtırlar her yerden kimse filmini duymaz dedi. Ve aynısı oldu. Filmi kimse duymadı." dedi.

"AYŞE BARIM ENDÜSTRİ MAFYASI"

Perçem, "Devam ettiler. Filmi kanallar satın almadı. Dijital satın almadı. Türkiye'deki en kötü kanal bile filmi istemedi. Çok böyle komik bir rakama sunduğumuz halde. Her yerden ret yedi film. Hala kimse görmedi. Filmi satamadık. O dönem bana herkes aynı şeyi söyledi; Ayşe Barım bir endüstri mafyası. Hiç bulaşma, kazanamazsın. Her yerde sözü geçiyor." şeklinde konuştu.

Magazin dünyasını karıştıran Ayşe Barım olayına şarkıcı Edis de karıştı
Haberler.com / Çağla Taşçı - Magazin
img

Ayrılığı sosyal medyadan duyurdu
img

Öldüren manevra! 98 yaşındaki kadın hayatını kaybetti
img

Kızılcık Şerbeti kadrosuna bomba transfer!
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nihat Özdemir'den Suriye'deki geçici hükümetin Türkiye'ye yönelik vergi hamlesine tepki

Suriye'nin Türkiye kararı iş insanı Nihat Özdemir'i küplere bindirdi
Binali Yıldırım'dan Erdoğan'ın doğum yardımı için çok konuşulacak yorum

Binali Yıldırım'dan Erdoğan'ın açıkladığı doğum yardımına olay yorum
Nevzat Bahtiyar'ın tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi

Narin davasında mahkemeden itirafçı Nevzat'a soğuk duş
Ailesini katleden polis memurundan kan donduran savunma

Ailesini katleden polis memuru kendini böyle savundu
Erdoğan'dan artan kira fiyatları sonrası sosyal konut seferberliği talimatı

Cumhurbaşkanı Erdoğan artan kira fiyatları sonrası talimatı verdi
Akaryakıta yeni zam geliyor

Akaryakıta yeni zam geliyor

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.