Magazin Bahane programında Defne Samyeli ve kızı Derin Talu'nun açıklamaları gündem oldu

Magazin Bahane programında Defne Samyeli ve kızı Derin Talu'nun açıklamaları gündem oldu
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Haberler.com'da yayınlanan Magazin Bahane programında Gökay Kalaycıoğlu ve Hakan Solaker, Defne Samyeli ve kızı Derin Talu'nun açıklamalarını masaya yatırdı. Gökay Kalaycıoğlu, Samyeli'nin annelik yaklaşımını eleştirerek "Yirmili yaşlarında yapamadığı ne varsa kızları üzerinde yapıyor" dedi.

Gökay Kalaycıoğlu ve Hakan Solaker'in sunduğu Magazin Bahane programında bu hafta Defne Samyeli ve kızı Derin Talu'nun gündem yaratan açıklamaları konuşuldu. Programda Kalaycıoğlu, Samyeli'nin annelik tarzını ve kızlarının yaşadığı ilişkileri sert ifadelerle değerlendirdi.

"ARKADAŞ KENDİNİ DEKOR GİBİ HİSSETMİŞ"

Derin Talu'nun ilişki açıklamalarına dikkat çeken Kalaycıoğlu, genç yaşına rağmen çok sayıda ilişkiden bahsetmesini eleştirerek "Dahası sevgililerini sevmemiş... 21-22 yaşında ve 'sevgililerim' diyor. Kaç kişiden bahsediyor acaba?" sözleriyle tepki gösterdi.

"DEFNE SAMYELİ BENCİL DAVRANDI VE KENDİNE YATIRIM YAPTI"

Samyeli'nin kariyerinde örnek bir spiker olmak yerine, dış görünüşe odaklanmış bir imaj çizdiğini savunan Kalaycıoğlu, "Örnek aldıkları spiker Defne Samyeli olmadı, örnek aldıkları kadın bacaklarının güzelliği ile şovlara çıkan show girl Defne Samyeli idi" ifadeleriyle Samyeli'nin kızlarına yanlış bir model sunduğunu söyledi.

"DEFNE SAMYELİ KIZLARI ÜZERİNDE KENDİNİ YAŞIYOR"

Kalaycıoğlu, Samyeli'nin annelik yaklaşımına yönelik en sert çıkışını ise şöyle yaptı: "Defne Samyeli yirmili yaşlarında yapamadığı ne varsa kızları üzerinde yapıyor. Deren ve Derin'in beyin takımının başında Defne Samyeli yoksa ben bu işi bilmiyorum." Kalaycıoğlu, Samyeli'nin kızlarının ilişkilerinde ve sosyal hayatlarında belirleyici olduğunu iddia etti.

Haberler.com / Musa Kara - Magazin
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