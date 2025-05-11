Putin'in İstanbul teklifine yanıt veren Zelenski'nin önemli bir şartı var

Putin'in İstanbul teklifine yanıt veren Zelenski'nin bir şartı var
Gündem yaratacak iddia: PKK beklenen açıklamayı bugün 13.00'te yapacak

PKK beklenen açıklamayı bugün yapacak! Saat de verildi
Çalık Holding önünde dövülerek öldürülen Erol Eğrek'in son videosu ortaya çıktı

Erol Eğrek'in WhatsApp'ta paylaştığı son video ortaya çıktı
Cansız bedeni kuyuda bulunan Nagihan için aileden infaz kararı iddiası

Dayısının istismar edip kuyuya attığı Nagihan için kan donduran iddia

Magazin Bahane masası sordu: Ünlü ailelerin çocukları neden gölgede kalıyor?

Magazin Bahane masası sordu: Ünlü ailelerin çocukları neden gölgede kalıyor?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Magazin Bahane programında Gökay Kalaycıoğlu ve Hakan Solaker, ünlü isimlerin çocuklarının neden anne veya babalarının başarısına ulaşamadığını tartıştı. "Bir kraliçe, evladının tahtını neden kurmadı?" diyen Kalaycıoğlu, "Türkiye ikinci bir İbrahim Tatlıses'e hazır mı?" sorusunu da gündeme taşıdı.

Haberler.com ekranlarında yayınlanan Magazin Bahane programında bu hafta "Her aileden bir ünlü mü çıkar?" sorusu masaya yatırıldı. Programın sunucuları Gökay Kalaycıoğlu ve Hakan Solaker, magazin dünyasının ikinci kuşak temsilcilerinin neden ana sahneye çıkmakta zorlandığını tartıştı.

"BİR KRALİÇE, EVLADININ TAHTINI NEDEN KURMADI?"

Gökay Kalaycıoğlu, Sezen Aksu üzerinden dikkat çekici bir tartışma başlattı: "Sezen Aksu isteseydi, evladının müziğe olan hevesini kat kat artırmaz mıydı?" diyen Kalaycıoğlu, ilk ünlü olan kişinin her zaman avantajlı olduğunu, ikinci kuşağın ise çoğu zaman iki adım geriden geldiğini söyledi. "Boynuz kulağı geçemiyor mu, yoksa geçmesine müsaade mi edilmiyor?" sorusuyla da dikkat çekti.

"BİR EVLADIN ÖNE GEÇMESİ NEDEN SORUN OLSUN?"

Hakan Solaker ise bu konuda özgürlükçü bir bakış açısıyla yaklaştı. "Şarkıcılık kötü bir şey mi? Bir evlat, annesinin önüne geçerse bu neden kötü olsun?" diyerek sanat dünyasında bireysel başarıların önünün açılması gerektiğini savundu. Solaker'e göre ikinci kuşak isimler daha cesur desteklerle var olabilir.

"TÜRKİYE YENİ BİR TATLİSES'E HAZIR MI?"

Programda İbrahim Tatlıses örneği de masaya yatırıldı. Solaker, "İbrahim Tatlıses'in bir veliahtı bulunamadığının farkında mısın?" diyerek Türk müziğinde efsane isimlerin boşluğunun hâlâ doldurulamadığını söyledi. Her yetenekli sanatçının sahneye çıkabilmesi için güçlü bir destek sistemi gerektiğini vurguladı.

Haberler.com / Şevval Çelik - Magazin
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fast food devi Türkiye'ye geri dönüyor! 537 şube için yeni karar

Fast food devi Türkiye'ye geri dönüyor! 537 şube için yeni karar
85 yaşındaki kadının bahçesine göktaşı olduğu düşünülen bir cisim düştü

Tunceli'de 85 yaşındaki kadının bahçesine "servet" yağdı
Hesabına gelen para yüzünden askere gidemeyecek

Hesabına gelen para yüzünden askere gidemeyecek
Portekiz'de inanılmaz yarış! Tam şampiyonluk gitti derken Kerem Aktürkoğlu sahneye çıktı

Tam şampiyonluk gitti derken sahneye çıktı! Herkes onu konuşuyor
Müjde Ar sinirden çıldırdı, muhabirlerle tartıştı

Müjde Ar sinirden çıldırdı, muhabirlerle tartıştı
Evlilik kredisi alan çiftler çocuk sahibi olursa borçları silinecek

Yeni düzenleme yolda! Çocuk sahibi olanların kredi borçları silinecek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.