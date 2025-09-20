Love Island yıldızı bebek müjdesi sonrası yeni projeyi açıkladı

Ünlü televizyon yüzü Georgia Harrison, ilk bebeğine hamile olduğunu açıkladıktan sonra yeni projeler için de kolları sıvadı. 30 yaşındaki Harrison, sevgilisi Jack Stacey ile 10 aylık ilişkilerinin ardından bebek beklediklerini nisan ayında duyurmuştu.

Şimdi ise genç anne adayı, gelecekte ilişkisini ekranlara taşıyabileceğini söyledi. Harrison, "Billie & Greg" tarzında bir çift programı yapabileceklerini ima ederek kendi reality şovlarını işaret etti.

2007'de Love Island ile ünlenen ve 2024'te All Stars sezonuyla geri dönen Harrison, yeni televizyon projesinin özellikle annelik üzerine kurgulanabileceğini belirtti, "Bence annelik temalı bir reality şov yapmak çok eğlenceli olur. Zaten hayatımın zor dönemlerini de televizyonda paylaşmıştım."