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Leyla dizisinin Civan'ı Alperen Duymaz baba oldu

Leyla dizisinin Civan'ı Alperen Duymaz baba oldu
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NOW TV ekranlarının sevilen dizisi Leyla: Hayat…Aşk…Adalet... dizisinde Civan karakterini canlandıran oyuncu Alperen Duymaz ve eşi Kübra Duymaz'ın bir oğulları oldu.

Leyla: Hayat…Aşk…Adalet... dizisiyle ekranlara geri dönen Alperen Duymaz canlandırdığı Civan karakterindeki performansıyla adından sıkça söz ettiriyor.

GazeteciBirsen Altuntaş'ın aktardığına göre; iki yıl önce öğretmen Kübra Duymaz ile sessiz sedasız dünyaevine giren Duymaz, baba oldu. Genç çift, dün sabah ilk bebeklerini kucaklarına aldı. Bir oğlu olan çift, bebeklerine "Gün" ismini verdi

EŞİYLE DOĞUMA GİRDİ

Eşiyle birlikte doğuma da girdiği öğrenilen ünlü oyuncunun duygusal anlar yaşadığı öğrenildi. Hamilelik haberi daha önce duyulmadığı için Alperen Duymaz'ın hayranları, müjdeli haberi sevinç ve şaşkınlıkla karşıladı.

Haberler.com / Hatice Aksu - Magazin

Alperen Duymaz Ünlüler 3-sayfa Magazin Baba NOW

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