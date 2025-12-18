Haberler

Leonardo DiCaprio'dan yıllar sonra gelen 'Titanic' itirafı: Duyanlar şaştı kaldı

Leonardo DiCaprio'dan yıllar sonra gelen 'Titanic' itirafı: Duyanlar şaştı kaldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Oscar ödüllü oyuncu Leonardo DiCaprio, sinema tarihinin en ikonik yapımlarından biri olan Titanic hakkında dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Ünlü oyuncu, Jennifer Lawrence ile gerçekleştirdiği söyleşide, kariyerinin en unutulmaz filmlerinden biri olan Titanic'i hiç tekrar izlemediğini itiraf etti.

  • Leonardo DiCaprio, Titanic filmini hiç tekrar izlemediğini söyledi.
  • Leonardo DiCaprio, rol aldığı filmleri genellikle tekrar izlemediğini belirtti.

51 yaşındaki oyuncu Leonardo DiCaprio, Variety dergisinin Actors on Actors serisi kapsamında meslektaşı Jennifer Lawrence ile gerçekleştirdiği söyleşide samimi açıklamalarda bulundu.

Oscar ödüllü aktör, rol aldığı filmleri tekrar izlemeyi pek sevmediğini itiraf etti. Sohbet sırasında DiCaprio, kariyerinin en beğenilen projelerinden biri olan Titanic'i bile hiç tekrar izlemediğini söyledi. Lawrence'ın "Titanic'i tekrar izledin mi?" sorusuna ise kısa ve net bir şekilde "Hayır, izlemedim" yanıtını verdi.

Leonardo DiCaprio'dan yıllar sonra gelen 'Titanic' itirafı: Duyanlar şaştı kaldı

"FİLMLERİMİ PEK İZLEMEM"

Jennifer Lawrence, DiCaprio'yu filmin yeniden izlenmeye değer olduğunu söyleyerek ikna etmeye çalıştı: "İzlemelisin. Eminim şimdi izleyebilirsin, çok güzel." Bunun üzerine DiCaprio, esprili bir şekilde karşılık vererek, "Filmlerimi pek izlemem, ya sen izler misin?" diye sordu.

Lawrence da gülerek, "Hayır, Titanic gibi bir film hiç çekmedim. Çekseydim izlerdim tabii," dedi.

Ceylan Yıldız
Haberler.com / Magazin
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bomba iddia: Ela Rümeysa Cebeci'nin telefonundan çıkanlar fena baş ağrıtacak

Tutuklanan spikerin telefonundan çıkanlar fena baş ağrıtacak
Ünlülere uyuşturucu operasyonundan detaylar: Mümine Senna Yıldız'ın evinde aparat bulundu

Operasyondan yeni detaylar! Evinden aparat çıkan bir isim var
Ahırda bir garip olay! Videosu olmasa kimse inanmaz

Ahırda bir garip olay! Videosu olmasa kimse inanmaz
Zehra Kınık'ın yeniden yargılandığı davada karar çıktı

Zehra Kınık'ın yeniden yargılandığı davada karar! Cezası düşürüldü
Bomba iddia: Ela Rümeysa Cebeci'nin telefonundan çıkanlar fena baş ağrıtacak

Tutuklanan spikerin telefonundan çıkanlar fena baş ağrıtacak
Bunu hiç beklemiyordu! Halil Umut Meler'e büyük şok

Bunu hiç beklemiyordu! Halil Umut Meler'e büyük şok
Gözaltı kararı bulunan Yusuf Güney'in o sözleri yeniden gündem oldu

Gözaltı kararı bulunan Yusuf Güney'in o sözleri yeniden gündem oldu
Konya'daki apartman faciasında kritik rapor: Bodrum duvarları ince yapılmış

Konya'daki facia göz göre göre gelmiş! Rapordaki bir detay korkunç
Türkiye'de en soğuk yeri! İlçe buzdan şehre döndü

Türkiye'de en soğuk yeri! İlçe buzdan şehre döndü
Kamu yöneticilerine seyyanen 30 bin lira zam teklifi geri çekildi

Toplumda infiale yol açan zam teklifi tamamen rafa kalktı
Leroy Sane bizzat devrede! Galatasaray, Alman yıldızın peşinde

Leroy Sane bizzat devrede! Galatasaray, Alman yıldızın peşinde
Resmi Gazete'de yayımlandı! Hastanelerde enfeksiyon kontrol komiteleri kuruluyor

Hastanelerde yeni dönem başlıyor! Artık zorunlu olacak
Onur Akın'a klip çekimleri sırasında at çarptı

Ünlü şarkıcıya klip çekimi sırasında at çarptı
title