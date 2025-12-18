Leonardo DiCaprio'dan yıllar sonra gelen 'Titanic' itirafı: Duyanlar şaştı kaldı

51 yaşındaki oyuncu Leonardo DiCaprio, Variety dergisinin Actors on Actors serisi kapsamında meslektaşı Jennifer Lawrence ile gerçekleştirdiği söyleşide samimi açıklamalarda bulundu.

Oscar ödüllü aktör, rol aldığı filmleri tekrar izlemeyi pek sevmediğini itiraf etti. Sohbet sırasında DiCaprio, kariyerinin en beğenilen projelerinden biri olan Titanic'i bile hiç tekrar izlemediğini söyledi. Lawrence'ın "Titanic'i tekrar izledin mi?" sorusuna ise kısa ve net bir şekilde "Hayır, izlemedim" yanıtını verdi.

"FİLMLERİMİ PEK İZLEMEM"

Jennifer Lawrence, DiCaprio'yu filmin yeniden izlenmeye değer olduğunu söyleyerek ikna etmeye çalıştı: "İzlemelisin. Eminim şimdi izleyebilirsin, çok güzel." Bunun üzerine DiCaprio, esprili bir şekilde karşılık vererek, "Filmlerimi pek izlemem, ya sen izler misin?" diye sordu.

Lawrence da gülerek, "Hayır, Titanic gibi bir film hiç çekmedim. Çekseydim izlerdim tabii," dedi.