Küvet Pozları Tartışma Yarattı!

Emily Ratajkowski, kendisini defalarca kez aldattığı gerekçesiyle boşanma kararı aldığı Sebastian Bear-McClard ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Sylvester Apollo Bear ile fotoğraflarını yayınladı. Ratajkowski'nin cüretkar pozları olay oldu. İşte o kareler...

Model ve oyuncu Emily Ratajkowski ile Sebastian Bear McClard, 23 Şubat 2018 tarihinde hayatlarını birleştirmişti.

Ünlü çift, oğulları Sylvester Apollo Bear'ı Mart 2021'de kucaklarına almıştı.

ALDATTIĞI İDDİA EDİLDİ

Geçtiğimiz aylarda Sebastian Bear-McClard-Emily Ratajkowski-çiftinin boşanacağı iddiası magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Bear-McClard'ın eşini aldattığına dair dedikodular, ayrılık kararının nedeni olarak gösterilmişti. Evliliği noktalama kararını da Ratajkowski'nin verdiği belirtilmişti.

KÜVET FOTOĞRAFLARI TARTIŞMA YARATTI

Özel hayatıyla adından sıkça söz ettiren Emrata, son olarak sosyal medya paylaşımıyla magazin gündemine geldi. Ratajkowski, oğlu Sylvester Apollo Bear ile bir küvette çekilen fotoğrafını yayınladı.

1.5 yaşındaki oğluyla verdiği pozlara, "Love of My Life" (Hayatımın aşkı) ifadesinin baş harflerinden oluşan kısaltmayı not olarak düştü.

Bazı sosyal medya kullanıcıları anne ile oğlunun küvette çıplak halde görüldükleri pozlardan rahatsızlık duyduğunu ifade etti.

EMİLY RATAJKOWSKİ KİMDİR?

Emily Ratajkowski, 7 Haziran 1991 tarihinde İngiltere'de ailesinin tek çocuğu olarak doğmuştur. Tam adı Emily O'Hara Ratajkowski'dır. Polonya asıllı babası John Ratajkowski mimar, İsrail asıllı annesi Kathleen Balgley öğretmendir. Emily beş yaşına geldiğinde ailesiyle birlikte Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletindeki Encinitas şehrine taşındılar. 14 yaşına geldiğinde "Ford Models" adlı model ajansına yazıldı.

Emily Ratajkowski, lise eğitimini babasının da orada öğretmenlikdemisi'nde tamamladı. Liseyi bitirdikten sonra 2009 yılında Kaliforniya Üniversitesi'nde okumaya başladı, ancak modellik yapmak için bir yıl sonra okulu bıraktı. 2011 yılında "Treats! Magazine" adlı derginin kapağında yer aldı.

2012 yılının Ağustos ayında Sara Jean Underwood ile birlikte Carl's Jr. reklamında oynadı. 2013 yazında Robin Thicke, Pharrell Williams ve T.I'nin söylediği "Blurred Lines" adlı şarkılarının video kliplerinde çıplak olarak yer aldı.

Emily Ratajkowski, 15 yıl boyunca Londra'da yaşamıştır. Ünlü yönetmen David Fincher tarafından keşfedilen Ratajkowski, Gone Girl filminde oynayarak epey ünlenmiştir ve film kariyerini geliştirmiştir. Bu esnada da çok başarılı bir model olarak çağımızın seks ikonlarından biri haline gelmiştir.

2014 yılında yönetmenliğini David Fincher'in yaptığı "Gone Girl / Kayıp Kız" filminde Ben Affleck, Rosamund Pike ile beraber rol aldı.

2015 yılında Zac Efron ile beraber başrolde "We Are Your Friends / Aşkın Ritmi" filminde oynamıştır.

Emily Ratajkowski, 23 Şubat 2018 tarihinde Sebastian Bear-McClard ile evlendi. Bu evlilikten 'Sylvester Apollo Bear' adını verdikleri oğlu dünyaya geldi.