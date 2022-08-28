Kütahya magazin haberleri | Dumlupınar'da Esat Kabaklı konseri Magazin Haberleri Edinilen Kütahya gelişmesine göre Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde Büyük Zafer'in 100.Yılı kutlamaları çerçevesindeki Halk Konserlerinin 2. gününde sahne alan sanatçı Esat Kabaklı performansıyla büyük beğeni topladı. Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde Büyük Zafer'in 100.Yılı kutlamaları çerçevesindeki Halk Konserlerinin 2. gününde sahne alan sanatçı Esat Kabaklı performansıyla büyük beğeni topladı. Dumlupınar İlk Hedef Anıt Meydanında sahneye çıkan Esat Kabaklı, seslendirdiği kahramanlık türküleri ve okuduğu şiirle alanı dolduran hayranlarına hüzünlü anlar yaşattı. Konserde Esat Kabaklı'ya gecenin anısına Dumlupınar Kaymakamı ve Vali Yardımcısı Buğra Karadağ ile Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç tarafından hediye takdim edildi. - KÜTAHYA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Magazin Esat Kabaklı Dumlupınar Kütahya Magazin Haberler

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