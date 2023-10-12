Kütahya'da Semicenk rüzgarı

Şarkıcı Semicenk, Kütahya'da binlerce kişiye konser verdi.

Kütahya Belediyesi tarafından düzenlenen konserde, binlerce Kütahyalı Semicenk'i coşkuyla karşıladı. Sunucu ve şovmen Doğukan Alsay'ın sunumu ve dj performanslarının ardından Semicenk'in sahne almasıyla tam bir müzik şöleni yaşandı.

Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Damcı, sanatçıya Belediye Kütahyaspor forması ve atkısı hediye etti.

Kütahyalı vatandaşlar, çok heyecanlı ve mutlu olduklarını, Kütahya'da daha önce böyle coşkulu bir konser görmediklerini dile getirdi. - KÜTAHYA