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Kurtlar Vadisi'nin Memati'si Gürkan Uygun iddialı proje ile dönüyor

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Türk televizyon tarihine damga vuran Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Memati rolü ile hafızalara kazınan ünlü oyuncu Gürkan Uygun yeni sezonun en merak edilen projelerinin başında gelen iddialı dizi Şehrazad'la ekrana dönüş yapmaya hazırlanıyor.

Başrollerini Oktay Kaynarca, Özgü Namal, Necati Şaşmaz gibi isimlerin paylaştığı Kurtlar Vadisi dizisinde Memati karakterine hayat veren ünlü oyuncu Gürkan Uygun ekranlara geri dönüyor.

ŞEHRAZAD'LA DÖNÜYOR

Yeni sezonun en merak edilen projelerinin başında gelen iddialı dizi Şehrazad'la ekrana dönüş hazırlığı yapan Gürkan Uygun'un Şehrazad'ın babası Kürşat'a hayat vereceği öğrenildi.

Kurtlar Vadisi'nin Memati'si Gürkan Uygun iddialı proje ile dönüyor

DİZİNİN KONUSU

Yönetmen koltuğunda Emre Kabakuşak'ın oturacağı Şehrazad'ın hikâyesi ve senaryosu başarılı kalem Eda Tezcan imzası taşıyor. Yörük kızı Canfeza ile komiser Celal'in Pamukkale'nin büyülü coğrafyasında başlayıp İstanbul'da Asaf bey konağına uzanan imkansız aşkının masalını ekrana taşıyacak dizinin başrol kadın yıldızının kim olacağı ise büyük bir merakla bekleniyor.

Haberler.com / Bilal Ceran - Magazin

Gürkan Uygun Memati Baş Televizyon Magazin Yaşam Haberler

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Yorumlar (1)

Ahmet Yazıcı:

Kurtlar vadisinimi tanıttınız yeni diziyimi tanıttınız belli değil. Gürkan Uygun deseniz herkes tanıyor zaten

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