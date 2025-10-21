Haberler

Kurtlar Vadisi'nin Eren'i Kerem Fırtına, Gözde Şeker'le dünyaevine girdi

Kurtlar Vadisi'nin Eren'i Kerem Fırtına, Gözde Şeker'le dünyaevine girdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bir dönem "Kurtlar Vadisi" dizisindeki "Eren" karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Kerem Fırtına, sunucu Gözde Şeker ile sade bir törenle evlendi. Aile arasında gerçekleşen nikah, samimi atmosferi ve zarif detaylarıyla dikkat çekti. Şeker'in sosyal medyada paylaştığı mutluluk kareleri kısa sürede binlerce beğeni toplarken, çiftin evliliği sevenlerinden tam not aldı.

Bir dönem Türk televizyon tarihine damga vuran "Kurtlar Vadisi" dizisinde canlandırdığı "Eren" karakteriyle tanınan oyuncu Kerem Fırtına, özel hayatında yeni bir başlangıca imza attı. Başarılı oyuncu, sunucu Gözde Şeker ile sade bir törenle evlendi.

AİLE ARASINDA SAMİMİ BİR NİKAH

Ünlü çiftin nikahı, sadece aile üyeleri ve yakın dostlarının katıldığı samimi bir ortamda gerçekleşti. Gösterişten uzak, zarif detaylarla süslenen törende Gözde Şeker'in sade gelinliği ve doğal makyajı dikkat çekti.

Nikahın ardından mutluluk pozlarını sosyal medya hesabından paylaşan Şeker, "Hayatımın en özel günü" notunu düştü. Çiftin paylaşımları kısa sürede binlerce beğeni ve tebrik mesajı aldı.

"EREN" KARAKTERİYLE HAFIZALARA KAZINMIŞTI

Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı karakterle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Kerem Fırtına, sonrasında birçok dizi ve tiyatro projesinde yer alarak oyunculuk kariyerini sürdürdü. Sanatı kadar mütevazı kişiliğiyle de tanınan Fırtına, uzun süredir birlikte olduğu Gözde Şeker'le ilişkisini resmiyete taşıyarak sevenlerinden tam not aldı.

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu! Aralarında PARİBU ve PAPARA da var

Jandarmadan yeni operasyon! Aralarında PARİBU ve PAPARA da var
Trump Hamas'ı açık açık tehdit etti: Uslu durmazlarsa ortadan kaldırırız

Trump açık açık tehdit etti: Uslu durmazlarsa ortadan kaldırırız
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbullu kadının yaşadığı şok! Ödediğini iddia ettiği hesap ağızları açık bıraktı

Ödediğini iddia ettiği hesap ağızları açık bıraktı
İnfial yaratan iddia: Ankara'da hayır mağazası sahibi, Suriyeli kadınlara cinsel saldırıda bulundu

Önce istismar sonra yardım! Ankara'daki mağaza dünyaya haber oldu
Benzin istasyonunda uyuyakalan çalışanın görüntüsü viral oldu

Uyuyakalan istasyon çalışanı ayağa kalkınca olan oldu
Tuba Büyüküstün'den Hakan Sabancı sorularına kibar ama net tepki

Tuba Büyüküstün'ün yüzü bir anda değişti! O soru herkesi gerdi
İstanbullu kadının yaşadığı şok! Ödediğini iddia ettiği hesap ağızları açık bıraktı

Ödediğini iddia ettiği hesap ağızları açık bıraktı
'Türk bayrağı' İsrail'in uykularını kaçırdı: Erdoğan'ın ordusu zaten Gazze'de

İsrail'in uykularını kaçıran görüntü! Atılan bir manşet bomba
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Kadıköy'e teknik direktör olarak dönmek istiyor

Açık açık söyledi: Fenerbahçe'nin hocası olmak istiyorum
Her şeyini kendi yaptı, şimdi yakmayı düşünüyor

Her şeyini kendi yaptı, şimdi yakmayı düşünüyor
Ahmet Minguzzi davasında karar günü

Ahmet Minguzzi davasında karar günü
Bakanlık harekete geçti! 3 milyon doz aşı alınacak

Bakanlık harekete geçti! 3 milyon doz aşı alınacak
Daha önce Kur'an yakmıştı! Şimdi de Gazze bombalanırken patlamış mısır yedi

Vahşeti patlamış mısır yiyerek izledi! Sözleri de skandal
Muhabire yanıtı gündem oldu! Beyaz Saray Sözcüsü'nden 'Annen seçti' açıklaması

Dünyayı şaşkına çeviren "Annen seçti" yanıtını böyle savundu
İçişleri ve Meteoroloji'den peş peşe uyarı! Bu 9 ilde yaşayanlar dikkat

İçişleri ve Meteoroloji'den peş peşe uyarı! 9 il için sarı kod verildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.