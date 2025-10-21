Kurtlar Vadisi'nin Eren'i Kerem Fırtına, Gözde Şeker'le dünyaevine girdi

Bir dönem Türk televizyon tarihine damga vuran "Kurtlar Vadisi" dizisinde canlandırdığı "Eren" karakteriyle tanınan oyuncu Kerem Fırtına, özel hayatında yeni bir başlangıca imza attı. Başarılı oyuncu, sunucu Gözde Şeker ile sade bir törenle evlendi.

AİLE ARASINDA SAMİMİ BİR NİKAH

Ünlü çiftin nikahı, sadece aile üyeleri ve yakın dostlarının katıldığı samimi bir ortamda gerçekleşti. Gösterişten uzak, zarif detaylarla süslenen törende Gözde Şeker'in sade gelinliği ve doğal makyajı dikkat çekti.

Nikahın ardından mutluluk pozlarını sosyal medya hesabından paylaşan Şeker, "Hayatımın en özel günü" notunu düştü. Çiftin paylaşımları kısa sürede binlerce beğeni ve tebrik mesajı aldı.

"EREN" KARAKTERİYLE HAFIZALARA KAZINMIŞTI

Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı karakterle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Kerem Fırtına, sonrasında birçok dizi ve tiyatro projesinde yer alarak oyunculuk kariyerini sürdürdü. Sanatı kadar mütevazı kişiliğiyle de tanınan Fırtına, uzun süredir birlikte olduğu Gözde Şeker'le ilişkisini resmiyete taşıyarak sevenlerinden tam not aldı.