Kurtlar Vadisi'nin 'Baba Memduh'u Namık Kemal Yiğittürk hayatını kaybetti

Kurtlar Vadisi'nin 'Baba Memduh'u Namık Kemal Yiğittürk hayatını kaybetti
Türk televizyon tarihinin efsane dizilerinden Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı "Baba Memduh" karakteriyle hafızalara kazınan usta oyuncu Namık Kemal Yiğittürk, 80 yaşında yaşamını yitirdi. Sanat camiası, duayen oyuncunun vefatıyla büyük üzüntü yaşadı.

Bir döneme damgasını vuran Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı "Baba Memduh" karakteriyle izleyicilerin gönlünde taht kuran Namık Kemal Yiğittürk, 80 yaşında hayatını kaybetti.

Kurtlar Vadisi'nin 'Baba Memduh'u Namık Kemal Yiğittürk hayatını kaybetti

SANAT CAMİASI YASTA

Tiyatro, sinema ve dizi dünyasının usta ismi Yiğittürk'ün vefatı, sanat camiasında derin üzüntü yarattı. Meslektaşları ve sevenleri, sosyal medya üzerinden "Türk tiyatrosu önemli bir ismini kaybetti" mesajlarıyla acılarını paylaştı.

YILLARCA EKRANLARDA YER ALDI

Sanat hayatına tiyatro sahnelerinde başlayan Namık Kemal Yiğittürk, uzun kariyeri boyunca pek çok önemli yapımda yer aldı. Ancak en büyük çıkışını, "Kurtlar Vadisi" dizisinde canlandırdığı güçlü "Baba Memduh" rolüyle yakalamıştı.

Yorumlar (1)

Remzi YILMAZ:

güzey ihsan Allah rahmet eylesin

