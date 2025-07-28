Kuralsız Sokaklar'da Şok Anlar: Tayland'da Taciz, Hindistan'da Hırsız Pazarı

Kuralsız Sokaklar'da Şok Anlar: Tayland'da Taciz, Hindistan'da Hırsız Pazarı
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Kanal D'nin 'Kuralsız Sokaklar' programında Mert Öztürk, Tayland'ın Pattaya bölgesinde kadınların erkekleri taciz ettiği sokakları keşfetti. Ayrıca Hindistan'daki meşhur hırsız pazarı görüntüleri ve Bali'deki ilginç manzaralar dikkat çekti. Program, izleyenleri sıra dışı bir serüvene ortak ediyor.

KİMSENİN gezmediği, gitmediği ilginç bölgeler, kaderine terk edilmiş sokaklar, yaşayanların dışında kimsenin bilmediği hayatlar… Kanal D'nin Türk televizyonlarında bir ilk olan formatı Kuralsız Sokaklar; Bali, Eski Delhi ile Pattaya'nın ekrana taşındığı bölümüyle izleyenleri yine sıra dışı serüvene ortak etti. Programa Mert Öztürk'ün, Tayland'da kadınların erkekleri taciz ettiği sokakta yaşadığı zor anlar damga vurdu.

TACİZ SOKAĞINDA ZOR ANLAR

Tayland'ın gece hayatıyla meşhur turistik cazibe merkezi Pattaya bölgesindeki Soi 6 adlı caddeye giren Öztürk, kadınların erkekleri taciz ettiği sokakları keşfederken gördüklerine inanamadı. Kadınların önünü kestiği, elini tutmaya çalıştığı Öztürk'ün yaşadığı ilginç anlar hem onu hem de ekran karşısındakileri şaşırttı. Görüntüler sosyal medyada da geniş yankı bulurken Kuralsız Sokaklar en çok konuşulan başlıklar arasına girdi.

HIRSIZ PAZARINDA GERİLİMLİ DAKİKALAR

İlk bölümünden itibaren sadık bir izleyici kitlesi edinen Kuralsız Sokaklar'da, Hindistan'daki meşhur hırsız pazarı Chor Bazaar görüntüleri tüyleri diken diken etti. Cennet adası Bali'de, ölü bedenlerin yer aldığı köydeki insan manzaraları ile hayvan dışkısından yapılan dünyanın en pahalı kahvesinin üretim yolculuğu da bölüme damga vuran anlar arasında yer aldı.

Kanal D'nin televizyon dünyasına kazandırdığı Mert Öztürk'ün sunduğu Kuralsız Sokaklar, yeni bölümleriyle her pazar saat 20.00'de Kanal D'de.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Magazin
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