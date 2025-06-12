KÜL-Dilemma Filminin Çekimlerine Başlandı

KÜL-Dilemma Filminin Çekimlerine Başlandı
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Yönetmenliğini Mehmet Emin Yıldırım'ın yaptığı 'Kul-Dilemma' filminin çekimleri başladı. Oyuncular senaryo hakkında heyecan verici yorumlarda bulundu.

Yönetmenliğini Mehmet Emin Yıldırım'ın yaptığı, Yiğit Çelebi, Özlem Çınar, Gürgen Öz, Sadi Celil Cengiz ile son yılların başarılı genç yıldızlarından olan Mustafa Konak'ın yer aldığı psikolojik gerilim türündeki "Kul-Dilemma" filminin çekimleri başladı.

Geçtiğimiz gün yapılan okuma provasının ardından sete çıkarak çekimlerine başlanan filmde yer alan oyuncular senaryo ile ilgili düşüncelerini dile getirdi:

Gürgen Öz, senaryodan çok etkilendiğini belirterek "Okurken elimden bırakamadım, çok hızlı aktı. Türkiye'de çok yaygın değil bu tarz filmler. Benim rolüm gerilimli bir rol, seve seve kabul ettim" ifadelerini kullandı.

Özlem Çınar ise senaryo ile ilgili, "Arka Sokaklar'dan sonra çok farklı bir rolde karşınıza çıkacağım. Tuhaf ve değişik bir karakter. Filmin senaryosu çok güzel. Rolüm de öyle. Güzel insanlarla bir araya geldik, mutlu ve heyecanlıyım" diyerek projenin kendisi için ne kadar özel olduğunu vurguladı.

"Bütün oyuncularla birlikte hikayedeki o gerilimi seyirciye aktarabileceğimize inanıyorum".

Son dönemlerde dizi ve sinema filmlerinde adından sıkça söz ettiren genç yetenek Mustafa Konak ise proje ile ilgili olarak "Senaryoyu çok beğendim. Senaryoda yer alan gerilim ve diğer duyguları, birbirleriyle harmanlayarak oynamak çok zor bir şey. Böyle bir hikaye yazarak bizlere farklı bir deneyim yaşatan senaristimiz ve aynı zamanda yönetmenimiz olan Mehmet Emin Yıldırım'a teşekkür ediyor ve bu hikayenin bir parçası olmaktan dolayı da çok mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Daha önce otizimli bir çocuğu canlandırdığım için bu rolün de üstesinden çok rahat gelebileceğimi düşünüyorum. Ayrıca bütün oyuncularla birlikte hikayedeki o gerilimi seyircilerimize aktarabileceğimize inanıyorum" dedi.

Filmin 29 Ağustos'ta vizyona girmesi bekleniyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Magazin
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