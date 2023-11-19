Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi... GİZEMLİ SIR AÇIĞA ÇIKACAK MI?

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin 20 Kasım Pazartesi günü saat 20.00'de TRT 1 ekranlarında yayınlanacak ikinci bölümünde neler olacak:

Turanşah'ın aldığı yanlış karar, savaşın seyrini değiştirmiş, Şehinşah'ı da ölümün eşiğine getirmiştir. Askalan'daki olaylar Zengi Devleti'nde kargaşaya yol açarken, Hac Yolu'nun güvenliği de tehlikeye girmiştir.

Yaşanan bu hadise Selahaddin'in divanda yargılanmasına sebep olurken diğer taraftan büyük sırrı açılmaya doğru ilerletiyordur.

Askalanlılar, yaşadıkları kayıp nedeniyle Selahaddin'i suçlayacak ve Zengilere hesap soracaktır. Selahaddin, bir yandan divan üyelerinin, diğer yandan Askalanlılar'ın baskısı altında zorlu bir mücadele verecektir. Haçlılarla mücadelesine devam ederken artık daha stratejik davranmak zorundadır.

Fakat Selahaddin'in Haçlılardan önce başı devlet divanıyla büyük derttedir. Zira Askalan'a divanın olumsuz kararına rağmen gitmişti. Şimdi divan kararını çiğnemekten yargılanacaktır.

Acaba Selahaddin masumiyetini kanıtlayabilecek midir? Gizemli sır açığa çıkacak mıdır? ve Süreyya, tüm bu olayların ardından Selahaddin'e yeniden güvenebilecek midir?