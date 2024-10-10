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Kubilay Aka aşkıyla gündemden düşmeyen Hafsanur Sancaktutan regl açıklamasıyla dikkat çekti

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Cesur sahnelerdeki performansıyla dikkat çeken Hafsanur Sancaktutan, son dönemde Kubilay Aka ile yaşadığı ilişkiyle de anılıyor. Ancak, son yaptığı regl açıklamasıyla gündeme damga vurdu. Ceyda Düvenci'nin ardından, regl konusunda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Sancaktutan, 'Çevremdeki erkeklere ped aldırıyorum' dedi.

Ceyda Düvenci'nin "Şirket çalışanı erkekler çekmecesinde ped bulundursun" şeklindeki açıklaması, toplumsal normlara cesurca meydan okudu ve geniş yankı uyandırdı. Bu sözlerin ardından Hafsanur Sancaktutan da regl konusundaki açıklamalarıyla dikkat çekti. Kubilay Aka ile yaşadığı aşkla gündemde olan Sancaktutan, Marie Claire Ekim sayısında yer alarak, "Kadın demek, ilerlemek demek" vurgusunu yaptı.

'ÇEVREMDEKİ ERKEKLERE PED ALDIRIYORUM'

Sette regl olduğunda erkeklere de bu durumu açıkça belirttiğini söyleyen Sancaktutan, "Mümkünse bir erkekten ağrı kesici istiyorum, ped aldırıyorum. Çünkü bu normal" dedi. Bu cesur açıklamalar, sosyal medyada ikiye bölünmesine neden oldu; bazı kullanıcılar "Göze sokmaya gerek yok" derken, diğerleri "Çok doğal söylenebilir" şeklinde yorumlarda bulundu

Kubilay Aka aşkıyla gündemden düşmeyen Hafsanur Sancaktutan regl açıklamasıyla dikkat çekti
Haberler.com / Hatice Aksu - Magazin

Hafsanur Sancaktutan Ceyda Düvenci Kubilay Aka 3-sayfa Magazin Yaşam

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