Kubat ve Funda Arar'dan unutulmaz düet
Kubat, hayranlarıyla birlikte sevilen şarkılarını seslendirirken Funda Arar'ı sahneye davet etti. İki sanatçı dostluklarıyla da dikkat çekti.
Sevilen şarkılarını hayranlarıyla birlikte hep bir ağızdan coşkulu bir şekilde seslendiren Kubat, öte yandan kendisini izlemeye gelenler arasında yer alan Funda Arar'ı sahneye davet etti.
Yıllardır süren dostlukları ile bilinen iki yakın dost Kubat ve Funda Arar, birlikte düet yaptılar. Bu eşsiz anın keyfini çıkaran müzikseverler iki sanatçıyı ayakta alkışladı.