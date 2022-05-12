Kuaför Hasan Hüseyin Yılmaz'a jüri mansiyon ödülü - Haberler

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Kuaför Hasan Hüseyin Yılmaz'a jüri mansiyon ödülü

İhlas Haber Ajansı - Magazin
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Kuaför Hasan Hüseyin Yılmaz'a jüri mansiyon ödülü

Eskişehirli erkek kuaförü ve ünlü saç tasarımcısı Hasan Hüseyin Yılmaz, My Akademi Masterclass Jüri Mansiyon ödülünü almaya hak kazandı.

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehirli erkek kuaförü ve ünlü saç tasarımcısı Hasan Hüseyin Yılmaz, My Akademi Masterclass Jüri Mansiyon ödülünü almaya hak kazandı.

Kuaför Osman Balcı tarafından düzenlenen My Akademi Masterclass organizasyonunda Eskişehirli kuaför ve saç tasarımcısı Hasan Hüseyin Yılmaz, ekibiyle birlikte jüri mansiyon ödülüne layık görüldü. Emeklerinden dolayı ekibinde yer alan Bekir Korkmaz, Emrullah Çimen, Numan Göker, Cihan Aktaş, Ferdi Yolal, Ahmet Aktürk, Ayhan Çağlıyan'a teşekkür eden Hasan Hüseyin Yılmaz, 9-12 Mayıs tarihlerinde düzenlenen organizasyonda kendilerine imkan tanındığı için kuaför Osman Balcı'ya da teşekkürlerini iletti. Yılmaz, daha sonra düzenlenecek olan organizasyonlarda da ekibiyle birlikte Eskişehir'i temsil etmek istediğini belirtti. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / Magazin

Osman Balcı, Eskişehir, Kuaför, Magazin, Haberler

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