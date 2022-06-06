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Kozyatağı'nda 90'lar Rüzgarı

Snob Magazin - Magazin
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Kozyatağı'nda 90'lar Rüzgarı

Hilton İstanbul Kozyatağı'nın 17. katında yer alan SahraZen'de önceki akşam gerçekleşen 90'lar Gecesi'nde Sibel Alaş, Jale ve Erdal Çelik kült olmuş eserleriyle hayranlarını zamanda keyifli bir müzik yolculuğuna çıkardı.

90'lı yıllarda Türk pop müziğini kavuran Sibel Alaş, Erdal Çelik ve Jale, sevenlerine unutamayacakları bir müzik ziyafeti yaşattı. Enerjileri ile kendilerine herkesi hayran bırakan üçlü, seçtikleri şarkılar ve performansları ile tam not aldı. Kanserin ilerleyen dakikalarında söylediği birbirinden hareketli şarkılarıyla sahnede hem oynayan hem de hayranlarını oynatan üçlü, "Birlikte çok eğlendiklerini ve aynı sahnede olmaktan çok mutlu olduklarını" söyledi.

90'LARDA HERKES FARKLIYDI

90'lar ruhunu ve o dönemin sırrını açıklayan üçlü, "Birbirine benzemeyen şarkılar, birbirine hiç benzemeyen sesler tarafından birbirinden farklı tarzlarla söyleniyordu. Birbirinden ayırt edici özellikleri vardı. Şu anda yapılan her şey birbirine benziyor. Herkes 90'larda farklıydı" diye konuştu. SahraZen'in düzenlediği çekişle geceye davetiye kazanma şansı yakalayan Nevin- İlknur Kılıç konser arasında hayranı oldukları sanatçılarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

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