Konserinde yağmura aldırış etmeyen Yıldız Tilbe, sırılsıklam olana kadar göbek attı

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmeyen başarılı şarkıcı Yıldız Tilbe, peş peşe konserler vermeye devam ediyor. Tilbe, önceki akşam Alaçatı'da hayranlarıyla buluştu. Ancak Tilbe'nin konseri esnasında sağanak yağış başladı.

HEM ISLANDI HEM OYNADI

Renkli kişiliğiyle tanınan Yıldız Tilbe, yağan yağmuruna aldırış etmeden sevilen şarkılarını okumaya devam etti. Güçlü sesinin yanı sıra danslarıyla da sık sık konuşulan Tilbe, bir hayalini gerçekleştirerek yağmur altına dans etti. "Çok istediğim bir şeydi yağmurda ıslanıp üşümemek" diyen Tilbe, sahnede göbek attı. Şarkıcının yırtmaç detaylı tül elbisesi de dikkatlerden kaçmadı.