Konserinde yağmura aldırış etmeyen Yıldız Tilbe, sırılsıklam olana kadar göbek attı - Haberler

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Konserinde yağmura aldırış etmeyen Yıldız Tilbe, sırılsıklam olana kadar göbek attı

Haberler.com - Ecem Altan - Magazin
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Konser maratonuna hız kesmeden devam eden Yıldız Tilbe, son sahnesinde yağmura aldırış etmeden şarkılarını söyledi. Danslarıyla yıllardır konuşulan Tilbe, sırılsıklam olana kadar da çılgınca dans etti.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmeyen başarılı şarkıcı Yıldız Tilbe, peş peşe konserler vermeye devam ediyor. Tilbe, önceki akşam Alaçatı'da hayranlarıyla buluştu. Ancak Tilbe'nin konseri esnasında sağanak yağış başladı.

HEM ISLANDI HEM OYNADI

Renkli kişiliğiyle tanınan Yıldız Tilbe, yağan yağmuruna aldırış etmeden sevilen şarkılarını okumaya devam etti. Güçlü sesinin yanı sıra danslarıyla da sık sık konuşulan Tilbe, bir hayalini gerçekleştirerek yağmur altına dans etti. "Çok istediğim bir şeydi yağmurda ıslanıp üşümemek" diyen Tilbe, sahnede göbek attı. Şarkıcının yırtmaç detaylı tül elbisesi de dikkatlerden kaçmadı.

Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin

Yıldız Tilbe Alaçatı Magazin Haberler

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