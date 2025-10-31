Haberler

Konsere damga vuran an! Kenan Doğulu, hayranına ayakkabısının bağcıklarını bağlattı

Güncelleme:
Ünlü şarkıcı Kenan Doğulu'nun ayakkabısının bağcıkları konser esnasında açıldı. Konseri en ön sırada izleyen bir hayranı, sahnede düşmesin diye Doğulu'nun ayakkabısının bağcıklarını bağladı. Doğulu hayranına teşekkür ederken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

  • Kenan Doğulu'nun konserinde ayakkabısının bağcıkları açıldı.
  • Bir hayran sahneye uzanarak Kenan Doğulu'nun ayakkabı bağcıklarını bağladı.
  • Bu an cep telefonu kameralarıyla kaydedildi ve sosyal medyada yayıldı.

Ünlü şarkıcı Kenan Doğulu'nun son konserinde sıra dışı ve samimi anlar yaşandı. Sahnedeki performansı sırasında şarkıcının ayakkabısının bağcıklarının açıldığını fark eden ön sıradaki bir hayranı hemen harekete geçti.

AYAKKABISININ BAĞCIKLARINI BAĞLADI

Doğulu'nun düşme tehlikesi yaşamaması için sahneye doğru uzanan hayran, şarkıcının bağcıklarını hızlıca bağladı. Bu jest karşısında Kenan Doğulu, hayranına teşekkür ederek o anları ölümsüzleştirdi. O anlar cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Görüntüler, sosyal medyada hızla yayılarak büyük ilgi gördü.

500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıHiçlik:

Ben istanbul'un çöplerinde çok ayakkabılara rast geliyorum ancak sadece siyah ve altı çok beyaz olmayan ve altı çok yıpranmış OLMAYAN ve temiz gözüken ve 43 veya 44 veya 45 numara olan ve yıkaması kolay olan ve kurutması kolay olan tür ayakkabıları seçiyorum. Yani siyah ve üst kısmı yumuşak kumaş, bez, net, file, türü olan ayakkabıları seçiyorum. Çünkü benim ayaklarım biraz büyüktür normal Türk insanlarının ayaklarından. Biraz genişdir normal Türk insanları nın ayaklarından. Her ayakkabı uymuyor

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
