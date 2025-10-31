Konsere damga vuran an! Kenan Doğulu, hayranına ayakkabısının bağcıklarını bağlattı
Ünlü şarkıcı Kenan Doğulu'nun ayakkabısının bağcıkları konser esnasında açıldı. Konseri en ön sırada izleyen bir hayranı, sahnede düşmesin diye Doğulu'nun ayakkabısının bağcıklarını bağladı. Doğulu hayranına teşekkür ederken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Ünlü şarkıcı Kenan Doğulu'nun son konserinde sıra dışı ve samimi anlar yaşandı. Sahnedeki performansı sırasında şarkıcının ayakkabısının bağcıklarının açıldığını fark eden ön sıradaki bir hayranı hemen harekete geçti.
AYAKKABISININ BAĞCIKLARINI BAĞLADI
Doğulu'nun düşme tehlikesi yaşamaması için sahneye doğru uzanan hayran, şarkıcının bağcıklarını hızlıca bağladı. Bu jest karşısında Kenan Doğulu, hayranına teşekkür ederek o anları ölümsüzleştirdi. O anlar cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Görüntüler, sosyal medyada hızla yayılarak büyük ilgi gördü.