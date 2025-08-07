Kocakonak Panayırı 2025'te Ziyaretçileri Bekliyor

Sındırgı'da geçmişi asırlara dayanan Kocakonak Panayırı bu yıl 29 Ağustos-3 Eylül 2025 tarihleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak.

Panayır boyunca kurulan lunapark, çocuk oyun grupları, penaltı ve kasnak gibi eğlenceli oyun alanları ile birlikte farklı ürünlerin yer aldığı satış stantları, hem ilçe halkına hem de çevre il ve ilçelerden gelen misafirlere keyifli anlar yaşatacak. Kocakonak Panayır Alanında 6 gün sürecek etkinlikler boyunca Kocakonak Panayırı, ziyaretçilerine hem nostalji hem geçmişe bir yolculuk hem de eğlence dolu bir ortam sunacak.

Panayırın son günü olan 3 Eylül'de ise Sındırgı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü büyük bir coşkuyla kutlanacak. 31 Ağustos'ta başlayacak olan 24. Uluslararası Sındırgı Yağcıbedir Halı, Kültür ve Sanat Günleri kapsamında yerli ve yabancı konukların halk oyunları gösterileri, birbirinden farklı etkinlikler ile 3 Eylül akşamına kadar kültür şöleni yaşanacak. - BALIKESİR