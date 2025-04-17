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'Kızılcık Şerbeti'nde ortalık karıştı! Tek kalemde sildi

'Kızılcık Şerbeti'nde ortalık karıştı! Tek kalemde sildi
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Kızılcık Şerbeti'nde hayat verdiği 'Pembe' karakteriyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Sibel Taşçıoğlu'nun diziye veda etmesi büyük ses getirmişti. Veda sonrası Taşçıoğlu'nun dizinin senaristi Zeynep Gür'ü Instagram'dan takipten çıkarması gündem oldu. Senarist yaşanan olayla ilgili, "Hikaye esastır, sosyal medyadan verilen tepkiler çocukça" diyerek tartışmaya nokta koydu.

Reyting rekorları kıran Kızılcık Şerbeti'nde Pembe karakterine hayat veren başarılı oyuncu Sibel Taşçıoğlu'nun senaryo gereği ölüm sahnesiyle diziye veda etmesi sonrası dikkat çeken bir gelişme yaşandı Ayrılık sonrası Taşçıoğlu'nun, dizinin senaristi Zeynep Gür'ü Instagram'da takipten çıkarması dikkat çekerken, bu hamle hayranlar arasında çeşitli spekülasyonlara yol açtı.

HEP PROFESYONEL DÜŞÜNDÜM

Bu hamle, diziden ayrılığın perde arkasında bir anlaşmazlık olduğu yönünde iddiaları güçlendirdi. Sessizliğini koruyan Taşçıoğlu'ndan henüz bir açıklama gelmezken, senarist Zeynep Gür'den yanıt gecikmedi. Gür, "Valla ben de haberlerden öğrendim takipten çıktığını. Bu bir hikaye meselesiydi. Hep profesyonel düşündüm ve böyle devam edecek. Dizi mantığında hikaye esastır, bizim amacımız da hikayenin bir otuz bölüm daha devam etmesidir. Ben kendisini takip ediyorum, tepkilerin sosyal medyadan verilmesini de biraz çocukça buluyorum. Şahane oyunculuğu için de kendisine teşekkür ediyorum" sözleriyle konu hakkında görüşlerini bildirdi.

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Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
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