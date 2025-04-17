'Kızılcık Şerbeti'nde ortalık karıştı! Tek kalemde sildi

Reyting rekorları kıran Kızılcık Şerbeti'nde Pembe karakterine hayat veren başarılı oyuncu Sibel Taşçıoğlu'nun senaryo gereği ölüm sahnesiyle diziye veda etmesi sonrası dikkat çeken bir gelişme yaşandı Ayrılık sonrası Taşçıoğlu'nun, dizinin senaristi Zeynep Gür'ü Instagram'da takipten çıkarması dikkat çekerken, bu hamle hayranlar arasında çeşitli spekülasyonlara yol açtı.

HEP PROFESYONEL DÜŞÜNDÜM

Bu hamle, diziden ayrılığın perde arkasında bir anlaşmazlık olduğu yönünde iddiaları güçlendirdi. Sessizliğini koruyan Taşçıoğlu'ndan henüz bir açıklama gelmezken, senarist Zeynep Gür'den yanıt gecikmedi. Gür, "Valla ben de haberlerden öğrendim takipten çıktığını. Bu bir hikaye meselesiydi. Hep profesyonel düşündüm ve böyle devam edecek. Dizi mantığında hikaye esastır, bizim amacımız da hikayenin bir otuz bölüm daha devam etmesidir. Ben kendisini takip ediyorum, tepkilerin sosyal medyadan verilmesini de biraz çocukça buluyorum. Şahane oyunculuğu için de kendisine teşekkür ediyorum" sözleriyle konu hakkında görüşlerini bildirdi.