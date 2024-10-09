Kızıl Goncalar dizisinde Cüneyt'in dublörünü görenler şaştı kaldı, böyle benzerlik görülmedi
Özgü Namal, Özcan Deniz ve Mert Yazıcıoğlu'nun başrolünü paylaştığı reyting rekortmeni dizi Kızıl Goncalar'da Mert Yazıcıoğlu'nun canlandırdığı Cüneyt karakterinin dublör kullanması ortaya çıktı. Tevfik Ateş isimli dublör, Cüneyt'in kıyafetleriyle paylaştığı video ile sosyal medyada büyük bir ilgi topladı. Dublörün Mert Yazıcıoğlu'na olan benzerliğiyse dikkatlerden kaçmadı. .
Özgü Namal, Özcan Deniz ve Mert Yazıcıoğlu'nun başrolü paylaştığı Kızıl Goncalar dizisi, yeni sezonuyla hız kesmeden devam ediyor. Dizi de Mert Yazıcıoğlu'nun canlandırdığı Cüneyt karakteriyle ilgili bir gerçek ortaya çıktı
MERT YAZICIOĞLU DUBLÖR KULLANIYORMUŞ
Kızıl Goncalar' da başrol karakterlerinden biri olan ve replikleriyle seyircilerini performansıyla büyüleyen Cüneyt karakterine hayat veren Mert Yazıcıoğlu meğerse dublör kullanıyormuş.
Tevfik Ateş isimli dublörün Cüneyt'in kıyafetleriyle paylaştığı video sosyal medyada olay oldu. Dublörün ünlü oyuncuya olan benzerliği dikkat çekti.