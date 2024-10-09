Kızıl Goncalar dizisinde Cüneyt'in dublörünü görenler şaştı kaldı, böyle benzerlik görülmedi

Özgü Namal, Özcan Deniz ve Mert Yazıcıoğlu'nun başrolü paylaştığı Kızıl Goncalar dizisi, yeni sezonuyla hız kesmeden devam ediyor. Dizi de Mert Yazıcıoğlu'nun canlandırdığı Cüneyt karakteriyle ilgili bir gerçek ortaya çıktı

MERT YAZICIOĞLU DUBLÖR KULLANIYORMUŞ

Kızıl Goncalar' da başrol karakterlerinden biri olan ve replikleriyle seyircilerini performansıyla büyüleyen Cüneyt karakterine hayat veren Mert Yazıcıoğlu meğerse dublör kullanıyormuş.

Tevfik Ateş isimli dublörün Cüneyt'in kıyafetleriyle paylaştığı video sosyal medyada olay oldu. Dublörün ünlü oyuncuya olan benzerliği dikkat çekti.