Kıvılcım Ural'dan Yeni Tekli: 'Ben Vazgeçmezsem'

Kıvılcım Ural sözü ve müziği kendisine ait 'Ben Vazgeçmezsem' için "Bu şarkı 100 kere deneyip tekrar kaybedersen sana ne yapman gerektiğini anlatıyor. Cesur ve hoyrat olmayı da" diyor.

Söz & Müzik: Kıvılcım Ural Düzenleme: Baturalp Yılmaz,Onur Gülanber Kayıt Mix: Berk Kula Mastering: Ahmet Gökhan Coşkun Davul: Çağdaş Topal Gitar: Baturalp Yılmaz Gitar: Onur Gülanber Stüdyo & Teknik Personel: Stüdyo No5 Ozan Çanak,Deniz Ağan. Yönetmen: Cansu Boğuşlu Kamera Ekibi: Ufuk Filiz,Güney Aygüner Işık Şefi: Emrah Toz Styling: Kıvılcım Ural,Cansu Boğuşlu Kurgu: Fırat Güler Renk: Post Brothers

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